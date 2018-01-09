Yaşlılara zam talebi 

TÜRK vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç, yaşlı vatandaşlara devlet tarafından üç ayda bir maaş ödemesi yapılıyor. Bu maaşı alabilmek için ikametgahın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na başvurmak gerekiyor. Maaşın miktarı 65 yaş üstündekilere 2017 Aralık ayı itibarıyla aylık 251 TL, 3 aylık 754 TL.

YÜZDE 40 ARTIŞ TEKLİFİ

Yapılan teklif yasalaşırsa muhtaç ve kimsesizlere ödenen yaşlılık 3 aylığı 754,45 TL'den bin 395 TL'ye çıkacak. Yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli hali bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 132,98 TL'den bin 755,07 TL'ye, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli durumu bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 699,47 TL'den bin 965,68 TL'ye çıkacak. Ayrıca 18 yaş altı engelliye bakım yapan engelli yakınına ödenen 3 aylık bakım ödemesi miktarı ise bin 132,98 TL'den bin 755,07 TL'ye yükselecek.