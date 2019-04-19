Yasaya aykırı olan iş sözleşmesi geçersizdir!

YENİ işe giriyorum. Sözleşmede 'Personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir' maddesi var. İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenmeyeceği yönünde bir hüküm de var.

Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye 'Fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'Tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde, yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır. Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.



EMEKLİYE TAZMİNAT

Emekli olarak 5 yıl 7 aydır çalışıyordum, beni çıkardılar. Doğum tarihim 1964. En son 2 bin 825 lira brüt ücret ile çalıştım. Tazminat hakkım var mı? Salih KÖSE

5 sene 7 aylık çalışmanız karşılığında alacağınız tazminat 15 bin 800 lira civarındadır. Kıdem tazminatınızdan damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.



TOPLU ÖDEME YOK

Geriye dönük prim ödemesi yapmak mümkün mü? Musa TAŞKIN

Maalesef geriye dönük toplu ödeme imkanı bulunmuyor. Çalışıp ay ay prim ödenebiliyor. Bunun istisnası var, o da; askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması.



KAZANÇ ETKİLİ

Şubat 2019'da emekli dilekçemi verdim. 7976 prim günüm var. 18 yıl 7 ay 25 günü Bağ-Kur, son 3.5 yılı SSK. e-Devlet hesabıma düşen emekli aylık bilgisine göre; 1125 lira aylık bağlanmış durumda. Bu miktarı düşük buluyorum, ne yapmamı önerirsiniz? Hanifi TEMEL



Emekli maaşı kazançların toplamına göre belirleniyor. Tüm kazançlarınız asgari ücretten bildirildiyse, maaşınızın düşük olması normal. Ancak buna rağmen düşük buluyorsanız SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak, yeniden hesaplama yapılmasını isteyebilirsiniz.



RAPOR FAYDA SAĞLAMAZ

Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'den emekli oldum, borçlarımı yatırdım. Fakat yüzde 50 raporlu olduğumu bildirmedim. Paranın belli bir yüzdesini geri alma ihtimalim varmı? İzzet ÇINAR



Yüzde 50 raporunuzun emeklilik için bir etkisi olmaz. O yüzden bunu bildirmeniz size bir fayda sağlamaz. Zaten emeklilik kararı alınmış, bundan sonra bir değişiklik olmayacağı gibi, size de bir prim ödemesi olmaz.



ÇOCUK İÇİN İŞTEN AYRILANLAR...

Eşim çalışıyor ancak çocuğumuz olduğunda bırakacak. Tazminat alabilir mi? Gökhan YAVAŞ

Çocuğunuz olduğu gerekçesiyle işten ayrılırsa maalesef tazminat alamaz. Ancak ücretsiz izin kullanma hakkı var. Yarım çalışma hakkı var. Hatta çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarım gün çalışıp yarım maaş alma hakkı bulunuyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ancak istifa ederse tazminat alamaz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Eşim 01.03.2017'de SSK'lı olarak işe başladı, acaba kaç yaşında emekli olabilir? Ali MAŞA



Eşinizin sigorta olduğu tarihe göre şartları 58 yaş ve 7 bin 200 gün olacak. Yani 20 yıl çalışıp prim ödemesi ve şartını doldurması gerekiyor.



1972 doğumluyum, 2000 sigorta girişliyim. SSK primim 1200 gün. Toplu prim ödeyerek emekli olabilir miyim? Yusuf TAŞLI



Maalesef böyle bir imkan bulunmuyor. Çalışıp 7 bin günü tamamlamanız gerekir. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün ve 25 yıl gerekir.



25.09.1977 doğum tarihim. 28.07.2009 sigorta başlangıcım. 3313 prim ödemem var. Elif PAKYARDIM



Emeklilik şartlarınız 58 yaş ve 7200 gün. Priminizi tamamlayıp yaşı bekleyeceksiniz.



Annemin sigorta başlangıcı 1987. 1.5 yıl sigortalı olarak çalıştı. Şu an 47 yaşında. Geriye kalan primini sigortalı bir işte çalışmadan isteğe bağlı olarak tamamlayabilir mi? Dilek ÇAKIR



İsteğe bağlı sigorta ile primlerini tamamlar ancak bu kez SSK değil Bağ-Kur şartlarından emekli olabilir. Yani en az 5400 gün prim gerekir. Yaş şartı da 58 olur. Ancak bir işte çalışıp SSK'lı olursa bu kez 3600 günle kısmi emekli, 5150 günle de tam emekli olur. İsteğe bağlı sigorta için en yakın SGK'ya gidip dilekçe vermeniz yeterlidir.



1997 sigorta kaydım bulunmakta. Yüzde 40 engelliyim. 2200 gün primim var. Deniz ALPARSAN



Eğer yüzde 40 oranında vergi indirimi alırsanız, 17 yıl 3920 gün ile emekli olabilirsiniz. Bu işe girdiğiniz aya göre 18 yıl 4080 güne de çıkabilir. Ancak vergi indirimi alamazsanız 56 yaşından önce emekli olamazsınız.



27.09.2002 sigorta girişim ve 4640 prim günüm var. Elif ATILKAN



Kısmi emeklilik için gereken 4500 günü doldurmuşsunuz ancak 25 yılın da geçmesi yani 2027 yılı olması lazım. Bu da tek başına yeterli değil, yaşın da 58 olması gerekir.