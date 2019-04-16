Yasal takibe düşenlerin sayısı arttı

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk 2 ayında bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 176 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 40 oranında artış göstererek 212 bin kişiye çıktı. Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin toplamı ise bu yılın ilk iki ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 333 bin kişi* oldu.

Her iki grupta da yer alanlar 1 kez sayılmıştır.