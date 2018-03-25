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"Yasakların kalkmasıyla et fiyatları düşecek"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını ciddi oranda yükselttiğini belirterek, "Yaylalara çıkma yasağı nedeniyle meralarda otlayamayan hayvanlar yem tüketmek zorunda kaldı, bu da büyük bir maddi külfete neden oldu. Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak." dedi.

"Yasakların kalkmasıyla et fiyatları düşecek"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını ciddi oranda yükselttiğini belirterek, "Yaylalara çıkma yasağı nedeniyle meralarda otlayamayan hayvanlar yem tüketmek zorunda kaldı, bu da büyük bir maddi külfete neden oldu. Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak." dedi.

25 Mart 2018 Pazar 14:28
"Yasakların kalkmasıyla et fiyatları düşecek"
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TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri  Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,  yayla yasağının kaldırılmasına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığın sürekli hareket halinde olan, gezen ve göçer  bir nitelik taşıdığına dikkati çeken Çelik, uygulanan yayla yasağı nedeniyle  yetiştiricilerin hayvanlarını otlatmada birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Çelik, yasakların kalması için ilk olarak İçişleri Bakanlığı ile  irtibata geçtiklerini ifade ederek, bakanlığın bu konuda gereken adımları  attığını ve bu kapsamda valilere yaylalarda araştırma, inceleme yapılması  talimatı verildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik  sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı yönünde açıklamalarda  bulunduğunu anımsatan Çelik, bu serbestliğin yetiştiricileri bir nebze olsun  rahatlatacağını kaydetti. Çelik, ilkbaharın, koyun ve keçi yetiştiricileri için  önemli olduğunu, bu konuda acele edilmesi gerektiğini anlattı.

"MERALAR GERÇEK SAHİPLERİYLE BULUŞMALI"

Çelik, yasakların sektörün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu  dile getirerek, "Gerçekten terör belasından kurtulmuş, eskiden barut kokan  meralarımızı yeniden toprak kokusuna kavuşturmak için buraları  yetiştiricilerimizle buluşturmak gerekiyor. Meraların gerçek sahipleriyle  buluşması lazım. Türkiye'deki mera ve yayla yapısı, küçükbaş hayvancılık  standartlarında bakıldığında iyi seviyede. Biz bunun farkında değiliz." diye  konuştu.

Yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını ciddi oranda yükselttiğine  işaret eden Çelik, "Küçükbaş hayvanlar için mera ve yaylalar olmazsa olmazdır.  Yaylalara çıkma yasağı nedeniyle meralarda otlayamayan hayvanlar yem tüketmek  zorunda kaldı, bu da büyük bir maddi külfete neden oldu. Yasakların  kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her ilde valilik çatısı altında yer alan mera komisyonu  olduğunu belirterek, birliklerin buralarda daha fazla söz hakkı olması  gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 14:35
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