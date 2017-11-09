Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.309
DOLAR
3.8604
STERLİN
5.0747
EURO
4.4745
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Yasağın maliyeti sürücülere pahalıya patladı!

Cam filmi yasağıyla birlikte filmleri söktürmek için 150 TL talep edilirken, toplamda 750 milyon TL harcanacak

Yasağın maliyeti sürücülere pahalıya patladı!

Cam filmi yasağıyla birlikte filmleri söktürmek için 150 TL talep edilirken, toplamda 750 milyon TL harcanacak

09 Kasım 2017 Perşembe 09:07
Yasağın maliyeti sürücülere pahalıya patladı!
banner404

OTOMOBİLLLERDEKİ cam filmi yasağı kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ederken, gözler cam filminin  Türkiye'de yarattığı ekonomik büyüklüğe çevrildi. Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı  Serkan Bakırtaş, 1 Kasım 2017'de yürürlüğe giren yasağın, araçlarında cam filmi bulunan 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

CAM FİLMİ TAKTIRMANIN BEDELİ TOPLAM 2,5 MİLYAR LİRA

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ortalama cam filmi taktırma maliyetinin 500 lira olduğu göz önüne alındığında,  Türkiye'de cam filmi taktırmak için harcanan tutarın 2 milyar 500 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkıyor.

"YENİ DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

Yasakla birlikte camlarındaki filmleri söktürmek için ortalama 150 lira ücret ödemek durumunda kalan 5 milyon araç sahibi, bu işlem için de toplam 750 milyon TL ödemiş olacak.

Bakırtaş, cam filmi işiyle uğraşanların da sıkıntıya girdiğini söyledi. 10 bin KOBİ'nin cam film işi yaptığını kaydeden Bakırtaş, "Bu firmalarda 20 bin kişi çalışıyor" dedi. Bakırtaş, yasağın sadece ön sağ ve sol camlarda uygulanmasını talep ettiklerini belirterek "Ocakta yeni düzenleme bekliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSerkan BakırtaşOtomobilEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uysal: Kentsel dönüşümde imar artışı olmayacak
Başkan Uysal: Kentsel dönüşümde imar artışı olmayacak
Migros, dev market zincirini satın alıyor
Migros, dev market zincirini satın alıyor
Migros yatırımcıdan habersiz Makro’yu alıyor
Migros yatırımcıdan habersiz Makro’yu alıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim