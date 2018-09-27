Yasa Meclis'ten geçerse kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olacak!

EMEKLİLİK primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geleceği iddia edildi. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek.

MHP, MECLİS'E SUMUŞTU

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili MHP'nin sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin TBMM'nin açılmasıyla raftan inmesi bekleniyor.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN YEŞİL IŞIK

Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

KADINLAR 38, ERKEKLER 43 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK

Düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek.