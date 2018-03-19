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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Yarınlara hazırız!

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş’ın 2017 yılında 157 milyon Euro, son 10 yılda ise 2.8 milyar dolarlık yatırıma imza attığını belirterek, “Tofaş, Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri ve grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda” dedi

Yarınlara hazırız!

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş’ın 2017 yılında 157 milyon Euro, son 10 yılda ise 2.8 milyar dolarlık yatırıma imza attığını belirterek, “Tofaş, Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri ve grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda” dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 08:27
Yarınlara hazırız!
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AYNI zamanda Tofaş’ın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Koç, ‘2017 Faaliyet Raporu’nun önsözünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “2016’da üretim ve ihracat rekorları kıran Tofaş 2017 yılını da 384 bin adetlik rekor üretimle tamamladı. Şirketimiz, ihracat pazarlarında gösterdiği çeşitliliği ve yükselişi 2018 yılında da artırmayı hedeflemektedir. Ekonomiye çok yönlü katkımızı pekiştirirken, gerek üretim hacmi gerekse ihracat performansı açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz. Tofaş olarak ölçek ekonomisi ve güçlü piyasa konumu, köklü uluslararası ortaklıklar ve ihracat anlaşmaları, geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız, verimlilik ve sürekli gelişimi temel alan iş anlayışı avantajlarına sahibiz. Söz konusu avantajlar ile yarınlara hazırız.”

AR-GE’DE LİDERLİK

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise faaliyet raporunda yer alan önsözünde başarılı iş sonuçlarıyla geçirdikleri 2017 yılını Tofaş tarihinde gururla hatırlanacak bir dönem olarak tamamladıklarının altını çizdi. Türkiye ekonomisine üretim, ihracat, istihdam alanlarında yüksek katma değer yaratan Tofaş’ın Fiat Egea Projesi başta olmak üzere sektörde önemli yatırımları hayata geçirdiğini de hatırlatan Cengiz Eroldu, “Ar-Ge’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi teknoloji alanında ileriye taşımaya devam ediyor. Tofaş, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art arda Türkiye’deki şirketler içinde ilk sırada yer almayı başararak 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükseldi” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer KoçTOFAŞGazetehaberleri
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