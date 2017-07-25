Yalova'dan Fransa'ya rüzgar gülü bakım gemi hediyesi

YALOVA-Altınova'daki tersaneler bölgesindeki bir firma tarafından Fransa için inşa edilecek açık deniz rüzgar gülü servis gemisinin sac kesim töreni yapıldı.Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi'nde düzenlenen saç kesme törenine, Tersane Müdürü Hüseyin Şanlı, Proje Koordinatörü Samet Cırlak, Fransız firması Louis Dreyfus Armateurs (LDA) adına Saha Müdürü Jerome Farrugia ve gemi inşasında görev alacak personel katıldı.Proje Koordinatörü Cırlak, burada yaptığı konuşmada, açık deniz rüzgar gülü servis gemilerinin, açık deniz marketinin yeni ve farklı bir dalı olduğunu söyledi.Cemre Tersanesi olarak halihazırda farklı bir müşterileri için bir adet açık deniz rüzgar gülü servis gemisi inşa ettiklerini, bu projeyle pazardaki yerlerini perçinlediklerini dile getiren Cırlak, şunları kaydetti:

"Geminin toplam boyu 83 metre genişlik 19,4 metre ve su çekimi 5 metre olup, yaklaşık olarak 6 bin 62 groston. Servis sürati 10 deniz mili, en yüksek hızı ise 13,5 deniz milidir. Kapasite, yolcu ve mürettebat toplam 90 kişiliktir. Gemide teknikerlerin rüzgar gülüne devamlı geçişini sağlayan 1 körüklü merdiven bulunmaktadır. Ayrıca, rüzgar gülü ile gemi arasındaki gerekli malzeme ve yedek parçaların elleçlenmesi için bir adet 3B güverte kreyni bulunmaktadır. Mürettebat ve teknikerlerin denizde değişimi sağlamak amacıyla 7T kapasiteli 1 adet helikopter güvertesi ve 1 adet bot bağlama alanı bulunmaktadır. Geminin tahrik sistemi elektrik motorları ile sağlanmaktadır. Gemide ayrıca 2 adet akü de bulunmaktadır. Akü sistem kapasitesi geminin operasyon profiline göre hesaplanmış olup, verimliliği daha da artırmayı hedefliyoruz."

Cırlak, daha önce tersanelerinde benzer projelerin inşa edildiğini hatırlatarak, "Gemide sinema salonu, spor salonu, toplantı salonları ve konferans salonları bulunmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında inşa edilecek gemi bu tipteki gemiler içerisinde en büyük ve kapsamlı gemilerden biri olacaktır. Bu tip gemilere yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç olacağını biliyoruz. Cemre Tersanesi olarak bu pazarda önemli bir oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

PROJE, 22 AYDA TAMAMLANACAK

Tersane Müdürü Şanlı ise tersanelerindeki 57 numaralı projenin çelik kesme törenini gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bu projenin Türkiye'de yapılmasının, bugüne kadar yaptıkları başarılı projelerin sayesinde olduğunu belirten Şanlı, şunları kaydetti:

"Projeyi yüzde 100 yerli imkanlarla tamamen tersanemizdeki işçilik ve mühendislikle gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 22 aylık bir süreç içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. Kısa sürede tamamlayıp, müşterimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çok önemli projelerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Dünyada yapılan 6 ihaleden bir tanesi. 90 tersane arasından bu ihaleyi alabildik. Projeyi tamamlayarak da bunu taçlandırmak istiyoruz. "



