Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.389
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7014
EURO
4.1910
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
banner468

'Yakında yasa çıkacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm programı kapsamında 500 bin bağımsız birimi yenileyeceklerini, bu kapsamdaki yasanın yakında çıkacağını söyledi

'Yakında yasa çıkacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm programı kapsamında 500 bin bağımsız birimi yenileyeceklerini, bu kapsamdaki yasanın yakında çıkacağını söyledi

05 Ekim 2017 Perşembe 20:53
'Yakında yasa çıkacak'
banner404

MAMAK Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yürütülen Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi ve Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kuraları Mamak Belediyesi organizasyonluğunda çekildi. Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlik Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan TOKİ Başkanı Turan, "TOKİ olarak 54 vilayete, 181 ayrı noktada, 72 buçuk milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz. Burada 775 konut çekilişi yapacağız ve Türkiye genelinde şu ana kadar toplamda 135 bin konutu ihale ettik, teslim ettik" dedi.
'BAKANLAR KURULU'NA SUNDUM'
Bakan Özhaseki, TOKİ'nin eskisi gibi şikayetler almadığını belirterek, "Artık bir taraftan şehircilik ilkelerine uygun yapılıyor, diğer taraftan da sağlam standartları uygun ve herkesin daha iyi yaşayabileceği mekanlar oluşturuluyor" diye konuştu. Kentsel dönüşümün konforlu yaşam dışında deprem gibi doğal afetler yönünden de gerekli olduğunun altını çizen Özhaseki, son 100 yıl içerisinde ülkede 6 şiddetin üzerinde 56 deprem olduğunu ve toprakların yüzde 66'sının deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Depremler neticesinde 83 bin kişinin hayatını yitirdiğini de dile getiren Özhaseki, "Japonlar deprem olduğunda en fazla uyanıp sağına veya soluna dönüyor, ninni gibi uyuyor. Biz de binlerce can, malımız ve sonrasında psikolojimiz gidiyor. Türkiye'de risk taşıyan 7 buçuk milyon civarında bağımsız birimimiz var, bunların hepsini yıkmalı ve yeniden yapmalıyız. Senede 500 binini hedefledik. Önümüzdeki seneden itibaren 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz. Yasalar yakında çıkacak ve bunu hızlandıracağız. Ben bu hazırlıkları Bakanlar Kurulu'na sundum. Türkiye'yi gelecek depreme hazırlamış olacağız" ifadelerini kullandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMehmet Özhaseki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye vergi şampiyonuymuş
Türkiye vergi şampiyonuymuş
Çalışanın maaşından ek vergi kesilecek
Çalışanın maaşından ek vergi kesilecek
ALTSO'da 'Gıda hijyeni' anlatılacak
ALTSO'da 'Gıda hijyeni' anlatılacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim