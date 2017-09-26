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'Yabancıya satış artıyor'

KONUTDER Başkanı Elmas, hükümetin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin de desteğiyle, yabancıya satışın yılın son 4 ayında da artarak süreceğini söyledi

'Yabancıya satış artıyor'

KONUTDER Başkanı Elmas, hükümetin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin de desteğiyle, yabancıya satışın yılın son 4 ayında da artarak süreceğini söyledi

26 Eylül 2017 Salı 21:45
'Yabancıya satış artıyor'
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TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı konut satış rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, aynı zamanda yabancıya konut satışlarının da düzenli olarak arttığını dile getirdi. Türkiye genelinde Ağustos ayında 120.198 konut satışı oluğuna dair bilgilendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Ağustos konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış yaşandı. 2017’nin ilk 8 ayında 890 bin 430 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artışla yaklaşık 64 bin konut daha fazla satıldı” dedi.
'ARTIŞ 4 AY DAHA SÜRECEK'
Son zamanlarda özellikle yabancıya olan konut satışlarının da düzenli olarak arttığını dile getiren Elmas, “Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında artış ile 1.684 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Ayrıca yabancıya konut satışında ilk 8 ay rakamlarının toplamına baktığımızda yüzde 9 artış ile 13 bin konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 524 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 376 konut satışı ile Antalya ikinci, 103 konut satışı ile Yalova üçüncü sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve Afganistan vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda bulundu. Hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin de desteğiyle, şirketlerimizin yabancı yatırımcıya yönelik yaptığı çalışmaların neticesinde yılın son 4 ayında da bu artışın artarak süreceğini düşünüyoruz”
'REKORA İMZA ATMASINI BEKLİYORUZ'
“Ayrıca ipotekli satışlarda ilk 8 ay toplam rakamında 322 bin 693 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında artış yaşandı” diyerek sözlerine devam eden Elmas, “Toplam konut satışı artışında en önemli etkenin ipotekli konut satışları olduğunu görüyoruz. Kredi faiz oranlarının bir miktar daha düşmesi durumunda, orta gelir grubunun konuta erişim imkanlarının artacağını değerlendiriyoruz. Bu satış trendinin devam etmesini ve 2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza atmasını bekliyoruz. Bu ayın sonunda tamamlanacak olan KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerin devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Büyüme ve istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerden biri olarak yolumuza, yeni büyük hedeflerle durmadan devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

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Son Güncelleme: 26.09.2017 21:46
Anahtar Kelimeler:
KONUTDER Başkanı Elmas
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