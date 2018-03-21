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Yabancıya konut satışında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı

Yabancıya konut satışında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı

21 Mart 2018 Çarşamba 22:44
Yabancıya konut satışında rekor
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BUNA göre Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.
İPOTEKLİ SATIŞTA AMASYA BİRİNCİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.
EN AZ SATIŞ ARDAHAN'DA OLDU
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 oranında artarak 68 bin 37 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 57 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Ardahan oldu.
SIFIR DAİRE SATIŞLARI AZALDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 223 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 455 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalış göstererek 52 bin 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. Ankara 6 bin 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 510 konut satışı ile İzmir izledi.
YABANCIYA SATIŞTA REKOR ARTIŞ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2018’de ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.

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Türkiye İstatistik KurumuTüikYabancı
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