Yabancıya konut satışı arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında azalırken, toplam 78 bin 450 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 14 bin 462 konut ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 690 konut ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 4 bin 403 konut ve yüzde 5,6 pay ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

ANTALYA'DA YÜZDE 14.6 DÜŞÜŞ

Antalya'da 2018 Şubat ayında 4 bin 636 konut satılırken 2019 Şubat ayında ise yüzde 14,6 oranında azalarak 3 bin 958 konut satıldı. Antalya, konut satış sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip 4'üncü il oldu.

ISPARTA VE BURDUR'DA DA AZALDI

Batı Akdeniz'de yer alan Isparta'da ise 2018 Şubat ayında 449 konut satılırken 2019 Şubat ayında yüzde 34,7 oranında azalarak 293 konut satıldı. Burdur'da 2018 Şubat ayında 227 konut satılırken 2019 Şubat ayında yüzde 11 oranında azalarak 202 konut satıldı. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 arttı. Türkiye genelinde yabancılara şubat ayında toplam 3 bin 321 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2019'da ilk sırayı bin 440 konut satışı ile İstanbul alırken, 672 konut satışı ile Antalya ikinci, 196 konut satışı ile Ankara üçüncü, 192 konut satışı ile Bursa dördüncü ve 138 konut satışı ile Yalova beşinci oldu. Antalya'da geçen yılın şubat ayında yabancılar 415 konut satışı gerçekleşmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 21:19