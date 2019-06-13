Yabancı yatırımcıların tercihi Türkiye oldu! Resmen para yağdırdılar

GLOBAL doğrudan yabancı yatırımları 2018 yılında yüzde 13 azalarak 1,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı akışı 2018'de 2004 yılından bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşirken, kalkınmakta olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlarından 2018'da aldıkları pay yüzde 54 oldu. Türkiye ise Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke oldu.

EN ÇOK YABANCI YATIRIMCI ÇEKEN YİNE ABD OLDU

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın verilerine göre 2018 yılında gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı 557 milyar dolar oldu. Gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı azalsa da, ABD en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmaya devam etti. ABD'yi Çin, Hong Kong ve Singapur takip etmeyi sürdürdüler. ABD'ye doğrudan yabancı yatırımları 2018'de 277 milyar dolardan 252 milyar dolara gerilerken, Çin'e yatırımları 134 milyar dolardan 139 milyar dolara çıktı. Geçen yıl 101 milyar dolar doğrudan yatırım ile dördüncü sırada olan Britanya bu yıl 64 milyar dolar ile 6'ncı sırada yer aldı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR YÜZDE 13 ARTTI

Kalkınmakta olan Asya'ya doğrudan yabancı yatırımları 2018'de yüzde 4 artışla 512 milyar dolar olurken, Asya global doğrudan yabancı yatırımların yüzde 39'unu çekti. Türkiye ise 2018 yılında Batı Asya bölgesinde en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke oldu. Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımları yüzde 13 artışla 13 milyar dolar olarak gerçekleşti.