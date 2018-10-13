Yabancı yatırımcılar için hizmet ofisleri açılacak

İÇİŞLERİ Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi yabancı yatırımcılara daha cazip hale getirmek ve yatırımları artırmak amacıyla, Cumhurba?kanlığı Kararnamesiyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenleme yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Düzenleme kapsamında yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İstanbul ve Ankara'da hizmet ofisleri açılacak." ifadesine yer verildi.

Ofislerin, yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen kapsam ve tutardaki yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ile ikamet izni ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin destek, danışmanlık ve başvuru takibi hususlarında hizmet sunacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ofisler, 22 Ekim 2018 itibarıyla hizmete başlayacak. İstanbul'daki ofis, İstanbul Ticaret Odasının Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü; Ankara'daki ofis ise Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Binnaz Sokak No:2 Kavaklıdere-Çankaya adresinde faaliyette bulunacak."