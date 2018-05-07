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Yabancı yatırımcılar bilgilendirildi

Manavgat'ta iş kurmak isteyen yerleşik yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yabancı yatırımcılar bilgilendirildi

Manavgat'ta iş kurmak isteyen yerleşik yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:17
Yabancı yatırımcılar bilgilendirildi
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MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği'nin (MAYDER) organize ettiği toplantı, MATSO meclis salonunda düzenlendi. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı'yla birlikte ilçede yaşayan yerleşik yabancılar katıldı. Toplantıda MATSO Genel Sekreteri Hatice Özden Dağ Öz ve Ticaret Sicili müdürü Mehmet Külahlı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yabancı yatırımcıların işletme kurma süreçlerine ve bu süreçlerde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşmalar Almanca ve Rusça olarak tercüme edildi. MATSO Genel Sekreteri Hatice Özden Dağ Öz, üye memnuniyeti çerçevesinde en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirterek, "Kurum olarak hizmet standardı da getirdik. Üyelerimizin işlemlerini bu standartlar çerçevesinde yapıyoruz. Odamıza kayıt olacak üyelere de bu standartlar çerçevesinde hizmet veriyoruz. Sizler, bizlerden birisiniz. Manavgat'ın tanıtımı için sizlerin ekonomi dünyasında da yer almasını önemsiyoruz. Sosyal yaşamda zaten iç içeyiz. Sizlere yol göstermeye, bilgi vermeye her zaman hazırız. Kanunlar çerçevesinde prosedürlerde sizlere yardımcı oluyoruz" dedi. MATSO Ticaret Sicili Müdürü Mehmet Külahlı da yatırım yapmak isteyen yabancıların mutlaka bir mali müşavir ve yeminli tercümanla çalışmasının iş süreçlerini kolaylaştırdığını anlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatYabancı Yatırımcılar
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