'Yabancı yatırımcı yarışıyor'

ULUSLARARASI firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için biribiriyle yarıştığını belirten Ağbal, "Türkiye ile ilgili sorun dışarıda değil ki, içerideki evhamları her gün okuyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar, Türkiye'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar, yatırım yapmak istiyorlar, yatırım yapmak için biribirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'ye yatırım yapan kayıp mı ediyor? Kazanıyor. Son 15 yıldır Türkiye'de yatırım yapan bütün yatırımcılar, Türkiye'den kazandılar. Kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar. Global firmaların Türkiye'deki temsilcisi olan yöneticisi olan arkadaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, global merkezden Türkiye'yi yatırıma çekmek için diğer ülkelerin yöneticileriyle rekabet ediyorlar. Güzel yatırımlar da getiriyorlar, getirmeye de devam ediyorlar biz de onların yanlarındayız. Onlar Türkiye'ye daha fazla yatırım getirsinler, daha fazla istihdam oluştursunlar, biz de devlet olarak onlara daha fazla destek olalım" diye konuştu.

'SAVUNMA VE GÜVENLİKTE İHRACATÇI OLACAĞIZ'

Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını söyleyen Ağbal şöyle konuştu: "Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma ve güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma ve güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Afrin'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA'larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Savunma ve güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. Eğer mesele ülkenin güvenliği ve bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Hiçbir şekilde burada bir eksiklik de olmaz."