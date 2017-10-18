'Web-Tapu' dönemi başladı

TÜM İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Karataş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdiğini söyledi. E-devlet doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada sisteme girenler taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebileceğini kaydeden Başkan Karataş, "Tapu sahibi devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek" dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILACAK

Vatandaşların https://portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceğine değinen Başkan Karataş, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız web-tapu uygulamasında bulunan 'tapu bilgisi al' seçeneği ile taşınmazlarına ait tapu bilgilerini görüntüleyebilecekler, 'yetki ver' seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler, 'başvuru yap' seçeneği ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecek. SMS ile bildirilen tapu harcı ve döner sermaye ücretini online olarak yatırarak Tapu Müdürlüğü tarafından imza için SMS ile bildirilecek randevu saatinde Tapu Müdürlüğü'ne giderek işlemlerini tamamlayabilecek. 'Beyan tesis' et seçeneği ile de dolandırıcılara ve sahteciliğe karşı Tapu Müdürlüğü'ne gitmeden sistem üzerinden taşınmazları üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması için beyan verebileceklerdir."

EMLAKÇILAR SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği 'Web-Tapu' sistemine pilot iller belirlenerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından emlakçıların da dahil edildiğini ifade eden Başkan Karataş, "Pilot bölge olarak Kocaeli'nde sistem uygulanmaya alındı. İlk olarak 800 emlakçı sisteme dâhil edildi. İkinci pilot şehir Sivas olacak. Sektörün önemli bir parçası olan emlakçılık sektörü sistemle yasal bir zemine kavuşmuş oldu" dedi. 'Web- Tapu' sistemin emlakçılık sektörünün disipline edilebilmesine, emlakçıya ve taşınmaza yönelik aracılık mesleğinin giriş-çıkış kriterlerinin de belirlenmesini sağlayacağına değinen Karataş, "Bu faaliyetlerin lisans almış kişiler eliyle yürütülecektir. Art niyetli emlakçılar, artık tapu müdürlüklerine gerçek dışı vekâletlerle gidemeyecek. Şu anda pilot olarak uygulanan bu sistemin; umarız yan etkileri en aza indirgenir ve sistem kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılır" dedi.