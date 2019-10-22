VW Türkiye'den ayrılıyor mu? İşte yetkililerden yanıt
Volkswagen'den Alman gazetelerinde çıkan Volkswagen Türkiye için alternatif üretim tesisi arıyor haberlerine yalanlama geldi. Volkswagen Üretim Sorumlusu, "VW Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisi için alternatif lokasyon aramıyor" dedi.
VOLKSWAGEN Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann, Alman gazetelerinde çıkan 'Volkswagen Türkiye için alternatif üretim tesisi arıyor' haberleri hakkında açıklama yaptı. Tostmann, "VW Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisi için alternatif lokasyon aramıyor" dedi. Planlarda bir değişiklik olmazsa VW Türkiye'de fabrikasını kuracak. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik Suriye'ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı Alman basınında çıkan haberler markanın Türkiye'deki yatırımını erteleyeceği hatta iptal edeceği yönündeydi. Ancak basında çıkan bu haberlere kesin bir açıklama gelmemişti. Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamalarda markanın bu yatırımın yerini değiştirmeyeceği söyleniyordu.
"YENİ BİR YER ARAYIŞI İÇİNDE DEĞİLİZ"
Reuters'ın haberine göre Bugün Volkswagen Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Tostmann, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi için şu an beklemedeyiz ama yeni bir yer arayışı içinde de değiliz" dedi.Volkswagen Almanya'daki Emden Fabrikası'nda üretilen orta-üst segment otomobili Passat için yeni üretim yeri arayışına 2018 yılında başlamıştı. VW'nin planlarına göre Emden Fabrikası'nda markanın yeni jenerasyon elektrikli otomobilleri üretilecek ve bu fabrika tamamen dizayn olarak değişecek. Bu yüzden de Passat için yeni üretim tesisi planları Volkswagen'in gündemini oluşturuyordu. VW AG çatısı altında bulunan Skoda'nın, Passat ile aynı platforma sahip modeli olan Superb'e talebin artması ve Skoda'nın bu talebi üretim kapasitesinin yetmemesinden dolayı karşılayamaması da bu duruma eklenince Volkswagen yeni tesis için somut adımlar atmak zorunda kaldı.Tüm bu detaylarla birlikte otomotiv devi grup Türkiye'de bir üretim tesisi açıp VW Passat ve Skoda Superb modellerini bu tesiste üretmeyi planlıyor.
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