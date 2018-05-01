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Volkswagen ve Audi otomobillerde güvenlik açığı bulundu

Hollanda merkezli bir siber güvenlik şirketi, Volkswagen grubuna ait araçlarda bulunan bilgi sistemlerinin kolay bir şekilde hacklenebileceğini açıkladı. Araç içi eğlence ve bilgi sistemlerini çökerten bu işlem, araçları ciddi olarak etkileyebiliyor.

Volkswagen ve Audi otomobillerde güvenlik açığı bulundu

Hollanda merkezli bir siber güvenlik şirketi, Volkswagen grubuna ait araçlarda bulunan bilgi sistemlerinin kolay bir şekilde hacklenebileceğini açıkladı. Araç içi eğlence ve bilgi sistemlerini çökerten bu işlem, araçları ciddi olarak etkileyebiliyor.

01 Mayıs 2018 Salı 18:42
Volkswagen ve Audi otomobillerde güvenlik açığı bulundu
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Computest firmasında güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Daan Keuper ve Thijs Alkemade, Volkswagen grubunun popüler araçları Golf GTE ve Audi A3 Sportback modellerinde ciddi bir açık keşfetti. Araştırmacılar, otomoblin Wi-Fi ağını kullanarak, aracın sistemine sızmayı başardı. Harman tarafından üretilen IVI isimli sistem bu şekilde kolayca ele geçirilebiliyor.

Bu hack işleminden sonra IVI’nin veritabanı bilgilerine de ulaşarak diğer araçların da bilgilerine sızdılar. Yani araştırmacılar sadece bir otomobili hackeleyerek, IVI sitemi bulunan tüm araçlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Keuper ve Alkemade isimli araştırmacılar bu noktadan daha ilerisine gitmemiş. Eğer daha da ilerleseler çok daha önemli bilgilere ulaşabileceklerini söylüyorlar.

Volkswagen bu açığın düzeltilmiş olduğu açıklasa da IVI sistemini kullanan ve güncelleme almak gibi bir şansları olmayan araçlar noktasında ne yapacağı şimdilik bilinmiyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
HollandaVolkswagenSiber Güvenlik
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