Volkswagen ve Audi otomobillerde güvenlik açığı bulundu

Computest firmasında güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Daan Keuper ve Thijs Alkemade, Volkswagen grubunun popüler araçları Golf GTE ve Audi A3 Sportback modellerinde ciddi bir açık keşfetti. Araştırmacılar, otomoblin Wi-Fi ağını kullanarak, aracın sistemine sızmayı başardı. Harman tarafından üretilen IVI isimli sistem bu şekilde kolayca ele geçirilebiliyor.

Bu hack işleminden sonra IVI’nin veritabanı bilgilerine de ulaşarak diğer araçların da bilgilerine sızdılar. Yani araştırmacılar sadece bir otomobili hackeleyerek, IVI sitemi bulunan tüm araçlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Keuper ve Alkemade isimli araştırmacılar bu noktadan daha ilerisine gitmemiş. Eğer daha da ilerleseler çok daha önemli bilgilere ulaşabileceklerini söylüyorlar.

Volkswagen bu açığın düzeltilmiş olduğu açıklasa da IVI sistemini kullanan ve güncelleme almak gibi bir şansları olmayan araçlar noktasında ne yapacağı şimdilik bilinmiyor.