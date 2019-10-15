Volkswagen Türkiye'de açacağı fabrika hakkında şok karar!
Kısa süre önce Manisa merkezli Volkswagen Turkey şirketini açan otomotiv devi, Türkiye’nin Manisa şehrinde yeni bir fabrika inşa etmek için kolları sıvamıştı. Ancak, geçen kısa sürenin ardından Volkswagen Türkiye fabrika kararı ile ilgili önemli bir adım atıldı.
15 Ekim günü Alman basınında dikkat çeken bir haber çıktı. Handelsblatt isimli gazeteye göre, VW bu fabrika kararını erteledi. Ülkemizin şu sıralar Suriye’de yürüttüğü operasyonların bu erteleme kararında etkili olduğu ve Volkswagen’in şirketin itibar kaybetmesinden çekindiği açıklandı.Şirketin yönetim kurulunun ve teftiş kurulunun kaynak olarak gösterildiği gazetede, Türkiye seçeneğinin ilk aşamada daha düşük maliyet ve daha fazla ciro imkanı nedeniyle Türkiye’de fabrika kurmanın son derece önemli olduğu belirtildi. Ancak, son yaşanan gelişmelerin ardından iki kurul da Türkiye‘deki fabrika için oylama yapılamayacağı yönünde bir karar verdi.Konuyla ilgili Volkswagen cephesinden yapılan açıklamada durumu endişeyle izledikleri belirtildi. Ancak, fabrikanın ertelenme kararına dair net bir bilgi verilmedi.Öte yandan Volkswagen’in Passat ve Superb gibi D segmentinde modellerinin üretimi için Türkiye’yi seçtiği ve bu karardan caymak istemediği de söyleniyor. Bazı önemli kaynaklar da şimdilik fabrikanın yer değişimi ile ilgili bir karar beklemediklerini söyledi. Kısa süre içinde Volkswagen’in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
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