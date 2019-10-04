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Volkswagen Manisa’da fabrika kurma kararı aldı: Erdoğan’dan ‘Passat’ jesti geldi

'Passat' araca dönüş önce AK Parti Genel Merkezi'nden başlayacak

EKONOMİ 04.10.2019, 16:20
Volkswagen Manisa’da fabrika kurma kararı aldı: Erdoğan’dan ‘Passat’ jesti geldi
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti kurmaylarıyla yediği yemekte, otomobil firması Volswagen’in Manisa’da kurduğu 943.5 milyon liralık sermayeli şirketin çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyerek, Volkswagen’in yatırımına karşı jest olarak genel merkezden 19 parti kurmayının arabasını ‘Passat’a  araca çevirmesi yönünde talimat verdi.

Bundan sonraki süreçte kamuda Passat araç kullanımına özen gösterileceği, milletvekillerinin araçlarının da değişebileceği belirtildi.

#Volkswagen
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