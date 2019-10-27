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Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen modelleri açıkladı

EKONOMİ 27.10.2019, 11:39
Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu
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Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi"  Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti.
 
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, AA muhabirinin Türkiye  otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin  Türkiye'de üretme planlarına ilişkin sorularını yanıtladı.
Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 350-400 bin civarında yılı  kapatabileceğini belirten Başar,  "Eylül sonu 228 bin adetle bittiğini  düşünürseniz, bundan sonraki dönemde ilk 9 ayda mukayese edilmeyecek bir hacim  yaşanacak. Bunda en önemli etki faizlerin düşmüş olmasıdır. Ayrıca, iklim biraz  daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam  edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı  oluşacağını düşünüyoruz. Biz bu senenin son 2 ayından ve gelecek senenin 12  ayından umutluyuz." diye konuştu.
 
"BİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUZ"
 
Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bunun  Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.
 
Söz konusu yatırımı şirket olarak da desteklediklerini ifade eden  Başar, şunları kaydetti:
 
"Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri  var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyorlar. Bu modeli dizayn eden ekip,  bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve  başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim  bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye'de  üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor. Bize çok büyük katkısı olacağına  inanıyoruz."
 
"VW, NE KADAR İSABETLİ BİR YATIRIM YAPTIĞINI GELECEK YILLARDA GÖRECEK"
 
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Volkswagen'in Türkiye'ye olan  bakışına değinirken, şirketin bakış açısının "son derece" müspet olduğunu,  Türkiye'de Volkswagen temsilciliğini yapan şirketlerle Volkswagen Grubu arasında  çok sıkı bir iş birliği bulunduğunu söyledi.
 
Birçok konuda Türkiye'den örnek alınan uygulamaların Volkswagen  tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini aktaran  Başar, "İşini iyi yapan ekipler burada. Türkler gerçekten işini iyi yapıyor  Volkswagen dünyasında. Biz de işimizi iyi yapan bir ekibiz. Bu ilişkinin müspet  bir şekilde gelişeceğine inanıyorum." dedi.
 
Son dönemde yaşanan gelişmelerden Volkswagen'in yatırımının  etkilenmeyeceğine işaret eden Başar, şöyle devam etti:
 
"Üretici birimler, 100-150 yıllık iş birlikleri içinde bu yatırımları  yaparlar. Küçük olaylar, küçük siyasal gelişmeler bu büyük, dev markaların  yatırım kararlarını etkilemez. Baktığınız zaman, Volkswagen ailesi, dünyanın her  yerinde yatırım yapıyor. Türkiye'yi tercih etmeleri de haklı gerekçelere  dayanıyor. Kendileri de, Volkswagen Grubu açısından düşünüldüğünde, içinde Skoda  da var tabii, bunun ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gelecek yıllarda  görecekler. Bunlardan emin olmasalar zaten böyle bir yatırımı yapmazlardı"
 
"ARAMIZDA HOŞ BİR YARIŞ OLACAK"
 
Zafer Başar, Passat ve Superb'in Türkiye'de üretilecek olmasının  Avrupa çapında rekabeti de beraberinde getireceğini belirterek, "Hem Passat hem  de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle  aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi  iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız. Ama  Volkswagen Grubu şöyle bakıyor; yapılmış olan bir ürünün tüketiminin de o  coğrafya içinde olması tabii ki üretici birim açısından, ekonomik açıdan çok  büyük bir fayda sağlar. Bu faydayı Türkiye'de gerçekleştirmek isteyeceklerdir."  diye konuştu.
 
 
    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayı başında, Manisa'da 943,5  milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı  şirket kurmuştu. Hangi modellerin Türkiye'de üretileceği ise açıklanmamıştı.
 

#Volkswagen
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