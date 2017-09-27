Vodafone ve Yenidenbiz, iş yaşamına dönmek isteyen kadınlarla bir araya geldi

VODAFONE , kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımını destekleme amacıyla bu yılın başında 26 ülkede birden duyurduğu global işe alım programı ReConnect kapsamında YenidenBiz Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Open Day' etkinliğinde iş yaşamına geri dönmek isteyen yaklaşık 150 kadın çalışanla bir araya geldi. Etkinlikte, ReConnect programına dahil olan kadın adaylar, YenidenBiz Derneği üyeleri ve Vodafone Türkiye çalışanları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay'dan ReConnect programıyla ilgili bilgi alırken, Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ahu Tunç'tan ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı bir sektörde başarılı bir kadın çalışan olmanın sırlarını, Vodafone Türkiye çalışanı Ayşegül Ertok'tan ise ReConnect olarak işe dönüş hikâyesini dinledi. Etkinlikte ayrıca Vodafone Türkiye İşe Alım Kıdemli Müdürü Ayça Diler de ReConnect hakkındaki detayları aktardı. Etkinlik, ReConnect adaylarının Vodafone Türkiye İK ekibi ile sohbet etme fırsatı bulduğu kokteylle sona erdi.

Kadın istihdamının artırılmasına ve desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi: “Vodafone Grubu olarak, Mart ayında 26 ülkede birden başlattığımız, dünyanın en büyük işe alım programı ReConnect programı kapsamında, kariyerine belli sebeplerle ara vermiş kadın profesyonellerin iş hayatına geri dönmesini sağlamayı hedefliyoruz. İş hayatına geri dönüş sürecinde verdiğimiz eğitimlerle kadınların profesyonel becerilerinin tazelenmesi, koçluk ve mentorluk programları ile de kadınların iş hayatına dönüş adaptasyonlarının hızlandırılması için çalışıyoruz. Amacımız, ReConnect programıyla 3 yıl içinde 26 ülkede 1.000 kadına ulaşmak. ReConnect programımız, Vodafone’da yönetim ve liderlik rollerini üstlenen kadın çalışan oranının artırılmasına yardımcı olacak. Program kapsamında, kariyerine ara vermiş 500’e yakın kadın 3 yıl içinde yönetici pozisyonunda işe alınarak, Vodafone’un bu dönemde dışarıdan yapacağı tüm yönetici işe alımlarının yaklaşık %10’unu oluşturacak. Vodafone, kariyerine ara vermiş 500’e yakın kadını da diğer pozisyonlar için istihdam edecek”.

Kadınların işe dönüşünü kolaylaştırıyor

Vodafone’un ReConnect programı kapsamında, kariyerine ara vermiş kadınlar arasında farkındalığı artırmak ya da bu kadınlarla temas kurmak için işe alım destek faaliyetleri; profesyonel becerilerin tazelenmesi ve geliştirilmesi, kadınların iş hayatına dönüş konusunda hazırlanması için eğitim ve işe uyum programları; yöneticilerin işe alınması için bilinçaltı önyargı eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Diğer yandan, çalışan kadınların yaşadığı baskıları azaltmak üzere tasarlanan çalışma süreleri doğrultusunda, esnek çalışma seçenekleri ve işe aşamalı geri dönüş (örneğin ilk 6 ay haftada 4 gün) gibi imkânlar da yer alıyor.