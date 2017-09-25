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Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak

Vodafone, nesnelere özel şebekeler kurularak 200 KHz gibi çok dar bantlarda geniş alanlara hizmet verilmesini sağlayan Darbantta Nesnelerin İnterneti (Narrowband Internet of Things-NB-IoT) teknolojisini, Türkiye’nin 81 ilinde kullanıma sunan ilk operatör olduğunu duyurdu

Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak

Vodafone, nesnelere özel şebekeler kurularak 200 KHz gibi çok dar bantlarda geniş alanlara hizmet verilmesini sağlayan Darbantta Nesnelerin İnterneti (Narrowband Internet of Things-NB-IoT) teknolojisini, Türkiye’nin 81 ilinde kullanıma sunan ilk operatör olduğunu duyurdu

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:25
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak
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VODAFONE, bir ilke daha imza atarak Dar Bantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini Türkiye çapında kullanıma sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Vodafone Türkiye’nin mevcut lisanslarını kullanarak 4.5G şebekesi üzerinden Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda hizmete aldığı 5G’nin öncü teknolojisi NB-IoT sayesinde, milyonlarca makinenin düşük güçle her yerde şebekeye bağlanması mümkün olacak.

"5G yolunda ilk somut aksiyonu aldık"

Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini ilk olarak geçen yıl düzenlenen Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde Türkiye ile tanıştırdıklarını hatırlatan ve bir yıl içinde bu teknolojiyi tüm Türkiye’de kullanıma açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları söyledi: "Tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerinin gelişimine öncülük eden Vodafone olarak, Dar Bantta Nesnelerin İnterneti’nin geliştirilmesinde de önemli rol oynuyoruz. 5G’nin öncü teknolojisi olarak kabul edilen NB-IoT teknolojisini mevcut 4.5G şebekemiz üzerinden Türkiye’nin 81 ilindeki abonelerimizin kullanımına sunarak, 5G yolunda ilk somut aksiyonu alan operatör olduk. Bu teknolojiyle çok daha fazla cihazı Nesnelerin İnterneti’ne bağlamak mümkün olacak. Sayaçlar, sensör izleme, demirbaş takibi gibi birçok alanda kurumsal uygulama ihtiyacına yanıt veren NB-IoT teknolojisi; akıllı şehircilik, akıllı tarım ve Endüstri 4.0 için önemli faydalar sağlayacak. Vodafone olarak, bir yandan Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamaya sahip operatörü olarak şebekemizi geliştirirken diğer yandan Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda en yeni teknolojileri abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz".

Düşük enerji ile yüksek kapsama sağlıyor

Ayrıca, uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneler için düşük enerji ile yüksek kapsama sağlayan Dar Bantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisinin, mevcut mobil şebekeler üzerinde de kullanılabildiği belirtilen açıklamada, kapsamanın zor olduğu alanlarda bile milyonlarca cihazın iletişime devam edebilmesini sağlayan ve düşük güç harcayarak cihazların pil ömrünü 10 yıla kadar uzatan NB-IoT teknolojisi, özellikle sanayide büyük ilgi gördüğü bildirildi. 

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VodafoneNarrowband Internet Of Things-NB-IoTDarbantta Nesnelerin İnterneti5GTürkiye
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