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Vize krizi THY’yi etkilemedi

Türk Hava Yolları ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle ettiği zararı, transit yolcu sayılarını artırarak kapattı. THY, Transit yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 111 artırarak, vize krizinden dolayı ettiği zararı buradan kapattı

Vize krizi THY’yi etkilemedi

Türk Hava Yolları ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle ettiği zararı, transit yolcu sayılarını artırarak kapattı. THY, Transit yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 111 artırarak, vize krizinden dolayı ettiği zararı buradan kapattı

18 Ekim 2017 Çarşamba 21:08
Vize krizi THY’yi etkilemedi
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TÜRK Hava Yolları ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle ettiği zararı, transit yolcu sayılarının artırarak kapattı. Vize krizinin başlamasının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “ABD-Türkiye, Türkiye-ABD arasındaki rezervasyonlarda azalma yaşandı. Özellikle 16 Ekim 2017-31 Mart 2018 arası Türkiye’den ABD uçuşları için yapılan rezervasyonlarda yüzde 45 oranında düştü” açıklaması yaptı.
Ekşi, yaptığı açıklamada bir önceki yıla göre transit yolcuda ise yüzde 111 artış olduğunu söyledi. Transit yolcu sayılarının bir önceki yıla göre yüzde 111 artması THY’nı vize krizinden dolayı yaptığı zararı transit yolcu artışıyla kapattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Vize KriziABDTürk Hava Yolları
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