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Vize kararı kimleri etkileyecek?

ABD ve Türkiye, karşılıklı olarak vize başvurularını durdurdu. Peki bu karardan kimler etkilenecek?

Vize kararı kimleri etkileyecek?

ABD ve Türkiye, karşılıklı olarak vize başvurularını durdurdu. Peki bu karardan kimler etkilenecek?

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:34
Vize kararı kimleri etkileyecek?
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WASHINGTON ve Ankara'nın karşılıklı aldığı 'Başvuruları askıya alma' kararından, halihazırda, vizesi olanlar, ya da vize başvurusu yapıp onay alanlar etkilenmeyecek.
 
Bunun dışında kalan ve seyahat etmek isteyen Türk ve ABD vatandaşlarını etkileyecek.
 
Bugün, ABD'ye gitmek isteyen ve vizesi olmayan Türk vatandaşları, ABD Büyükelçiliği'ne ve Konsolosluğu'na giderek başvuru yapamayacak.
 
Karar diplomatik dahil bütün pasaportlar için geçerli olacak. Türk vatandaşları diplomatik, turistik, iş, öğrenci, işçi ve gazeteci dahil hiçbir vizeyi ikinci bir karar açıklanana kadar alamayacak.
 
ABD vatandaşları ise Türkiye'ye gelmek istediklerinde ya internet üzerinden e-vize başvurusu yaparak, ya da uçağa bindikten sonra Türk gümrüklerinde yani kapıda vize alabiliyorlardı.
 
ABD vatandaşları da ikinci bir karara kadar, vize başvurusu yapamayacaklar. e-vize başvurusu için karar internet sitesinde uygulanmaya başlandı. Sistemden ABD uyruğu çıkarıldı.
 
Kapıda vize uygulamasının askıya alınmasi ise ivediklikle başlatılacak. Yetkililer, bugün Türkiye'ye inecek uçaklardaki ABD vatandaşların bundan etkilenmeyeceğini ancak hızla kararın uygulanacağını söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDVize KararıUygulama
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