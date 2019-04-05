Vergide beyanname süreleri değişti

GELİR İdaresi Başkanlığı, muhtasar, damga vergisi, KDV, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi, geçici vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin, ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.

Milliyet'ten Mithat YURDAKUL'un haberine göre; 1 Nisan 2019’dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2019’dan itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldı.