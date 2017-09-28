Vergi zammıyla bütçe açığına tedbir

HÜKÜMET yetkilileri dönem dönem “Vergi artışı olmayacak” diye açıklamalar yapsa da dün ortaya konan yeni Orta Vadeli Program’dan (OVP) yeni vergi tedbirleri çıktı. Daha önce 2017 bütçesinin 46 milyar TL açık vermesi öngörülürken açığın 61.7 milyar lirayı bulacağının anlaşılması üzerine, bu kötü performansın 2018’de de devam etmemesi için bazı vergiler artırıldı. Hedef önümüzdeki yıl bütçe açığını 65.9 milyar lirada tutmak olarak belirlendi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sisteminde değişikliğe gidileceğini belirterek, “Binek otomobillerin MTV’si gelecek sene yüzde 40 yükseltilecek. Bu otomobillerde artık aracın vergisiz değeri de vergide belirleyici olacak; değer arttıkça, vergi miktarında yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde artışlar yapılacak” dedi.

Ağbal, Kalkınma Bakanlığı’nda 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taşınmazlar gelir yaratacak

Meclis’e sevk edilecek yeni Torba Kanun taslağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, jeopolitik risklerin karşılanması için yeni gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla önemli değişiklikler yapacaklarını söyledi.

Ağbal, Torba Kanun ile vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemeleri hayata geçireceklerine işaret ederek, böylece riskleri yöneteceklerini kaydetti.

Ağbal, 2018 bütçesine gelir sağlamak için bazı kurumların uhdesindeki nakit fazlalarının merkezi yönetim bütçesine aktarılacağının altını çizerek, hazine taşınmazlarından bir kısmıyla ilgili gelir getirici düzenleme yaptıklarını anlattı. Ağbal, şunları kaydetti: “Depreme dayanıklı olmayan, eskimiş, yıpranmış, şehir merkezlerinde kalmış kamu lojmanlarını satarak bütçeye gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Buradan elde edilecek gelirin yeni kamu lojmanlarının yapımında kullanılmasını öncelikliyoruz. Elde edilen gelirler, öncelikle bütçe imkanları için değerlendirilecek. Bu satış sırasında ortaya çıkan ihale bedeli üzerinden, konutta oturan kamu görevlisi isterse lojmanı öncelikli alma hakkına sahip olacak. Ege’de ve Akdeniz’de turizm bölgelerinde çok sayıda tesis var. Tesislerin ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesi için düzenleme getiriyoruz; ya kira sürelerini uzatarak gelir artırıcı sözleşme modeliyle gelir üreteceğiz ya da isterlerse yatırımcılara bu taşınmazları doğrudan satabileceğiz. Belediye mücavir alanı sınırlarında tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılara satışına imkan sağlayacağız ama alıcılar bunu sadece tarımsal amaçlı olarak kullanmaya devam edecekler.”

Kamuya 74 bin kişi alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “2018 yılında kamuya şu anki planlarımıza göre 74 bin ilave personel alacağız” dedi. Ortaya çıkan yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek ve mali disiplini kararlılıkla sürdürebilmek için bir takım tedbirler aldıklarına dikkati çeken Ağbal, başka önlemler de alacaklarını, bunları da 2018 bütçesinde mali disiplini sürdürmek için kullanacaklarını söyledi.

Araç sahiplerine çok kötü haber

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) gelecek sene yüzde 40 oranında artıracaklarını belirterek, artışın sadece binek otomobiller için geçerli olduğunu, diğer araçlarda yeniden değerleme oranında artış yapılacağını bildirdi.

Fiyata göre MTV

1 Ocak 2018’den itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde sistem değişikliğine gidileceğini ifade eden Ağbal, binek otomobillerde artık motor silindir hacmi yanında aracın vergisiz değerinin de ödenecek vergide belirleyici olacağını söyledi.

Bakan Ağbal, “Değer arttıkça, vergi miktarında yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde artışlar olacak. Yepyeni bir vergilendirme sistemine geçiyoruz. Herkesin öteden beri savunduğu bir sistemdi” değerlendirmesinde bulundu.

Lüksün sadece MTV’si 33 bin lirayı geçecek

2018’de gelecek yüzde 40’lık zamla en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 646 liradan 905 liraya çıkacak. 2017 yılı için 1-3 yaş arasında 1.300 cc ve altındaki otomobilin yıllık MTV’si 646 lira olarak uygulanıyor. Türkiye’de en yaygın motor hacmi olan 1.300-1.600 cc arasında 1-3 yaşındaki bir otomobilin MTV’si de 1.035 liradan 1.450 liraya yükselecek. 1.801-2.000 cc arasındaki bir otonun MTV’si 4 bin 30 liraya çıkacak. 4.000 cc’nin üzerindeki lüks aracın MTV’si de önümüzdeki yıl 23 bin 586 liradan 33 bin lirayı geçecek.

Bankalara ceza gibi 2 puan vergi artışı

Elde ettikleri karlar göze batan bankacılık sektörüne ekstra vergi geldi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hemen her kesim tarafından aşırı karlılığa rağmen kredi faizlerinde indirime gitmemekle suçlanan bankacılık sektörü sürpriz bir şekilde 2 puanlık ekstra vergi ile karşı karşıya kaldı. Bankaların sadece kurumlar vergisi oranı 2 puan artırılmakla kalmadı bazı vergi istisnalarında da istisna oranları düşürüldü.

Finans sektöründe Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkaracak düzenlemeyi hayata geçireceklerine değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kurumların dağıtılmayan kâr paylarından yüzde 1 oranında vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketler, 2 yıldan fazla elde tuttuğu gayrimenkulleri elden çıkarırsa yüzde 75 oranında kazanç istisnası var. Bu istisna oranını da yüzde 50’ye düşüreceğiz” diye konuştu.

Sarma tütüne de ÖTV

Bir başka gelir artırıcı düzenlemenin de “makaron” diye tabir edilen sarmalık tütünle kullanılan sigara kağıdıyla ilgili olduğuna işaret eden Naci Ağbal, “Bununla ilgili bir vergileme yoktu. Artık makaronda da belirli bir tutarda maktu Özel Tüketim Vergisi getiriyoruz. Bu da bizim için kalıcı gelir artırıcı bir düzenleme olacak. Bu, aynı zamanda yasa dışı tütün ticaretinin önlenmesi için de önemli düzenleme” ifadelerini kullandı.

Lotoyu bilenden daha çok vergi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapacaklarını aktaran Ağbal, şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirler üzerinden yapılan yüzde 10’luk vergi kesintisini yüzde 20’ye çıkaracaklarını kaydetti. Ağbal, hali hazırda kolalı gazozlardan alınan yüzde 25 oranındaki ÖTV’yi, meyveli gazozların yanı sıra enerji içeceklerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerini de dile getirdi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İNDİ: YÜZDE 7.5...

Naci Ağbal, cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5 olarak tek oranda yeniden düzenlendiğini ifade ederek, “Böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor” dedi.

Maaşlar azalacak

Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde de değişikliğe gideceklerini anlatan Naci Ağbal, şunları kaydetti: “Gelir Vergisi tarifesindeki değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 yılı kazançlarından itibaren için geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz.” Ağbal’ın sözünü ettiği yeni dilim, 3 bin 750 lira aylık kazancı olan bir kişinin 9’uncu aydan itibaren maaşında 64 liralık bir ekstra indirim anlamı taşıyor.

Kira gelirine tırpan

Sadece gelir vergisinde 3. dilimdeki vergi oranının artışı ile maaşlarda oluşabilecek kaybın yanı sıra kira geliri olanlar için de kötü haber geldi. Kira gelirleri üzerinden elde edilen hasılatın yüzde 25’i, götürü gider olarak kazançtan düşülüyordu. 2018’den itibaren burada götürü gider oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürülmesi kararlaştırıldı.