Vergi koyup, yolsuzluğu kapatıyorlar

YENİ düzenlemelerden öne çıkanın Motorlu Taşıt vergisine yüzde 40 zam olduğunu vurgulayan Tekin, “ancak sadece bununla sınırlı değil; her alanda vatandaşa yüklenilmiş durumda. Mesela asgari ücret; Yeni düzenleme ile birlikte, vergi dilimi hesaplamasına göre eline asgari ücret geçen vatandaş, son ayda bunun 93 TL’sini vergi olarak ödeyecek” diye konuştu. Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada bu düzenlemelerin Türkiye’de “kayıt dışı çalışma oranını arttıracağını” da belirterek, şöyle konuştu;

“Olan yine asgari ücret ya da hemen üstünde bir maaşla çalışan vatandaşıma olacak. Asgari ücretten vergi alınmaması gerekiyor. Yüksek SGK ve vergi maliyeti işçi ve işverenleri kayıt dışılığa sevk ediyor.”

“GÜNDE BİR SİGARA İÇMEYİVER” DİYORLAR; SİGARADAN ALDIKLARI VERGİ YÜZDE 85″

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in vergi artışını savunurken, “günde bir sigara parası” dediğini de kaydeden Tekin, “Bir AKP’li başkan çıkmış, ‘tek sigaradan vazgeçiverin” diyor. Yahu, her sigara paketinde aldığınız vergi yüzde 85. Bundan hiç bahsetmiyor” dedi.

Tekin, “Vatandaşın ne yapıp yapmayacağına yolsuzluğu bitirseydi, bu ülkede yoksulluk olmazdı. Vatandaşa akıl verenler, bu ülkede yolsuzluğu önleselerdi, bu vergi artışına gerek kalmazdı. Eğer bir ülkede yoksulluk varsa, orada mutlaka yolsuzluk vardır

Yolsuzluğu kapatmanın yolu da vatandaşa vergi yükü getirmektir” diye konuştu.

“GÜCÜNÜN YETTİĞİNDEN VERGİ ALIYORLAR”

Gelişmiş ve refah toplumu olmanın en önemli unsurunun “vergi adaleti” olduğunu kaydeden Tekin, ancak AKP hükümetinin yüksek gelirli gruplardan toplayamadığı vergiyi, vatandaşa yükleyerek ekonomiyi döndürmeye çalıştığını ifade etti. Tekin, “Sosyal hukuk devletlerinde, vergi tabana yayılır ve herkesin gelirine göre vergi alınır. Bunun adına vergide adalet denir. Bizim gibi toplumlarda ise, (gücünün yettiğinden) al alabildiğinden sistemi denir. Parası var mı yok mu bakılmaz mutlaka vergi alırsın. Yani kısacası, Hükümet neredeyse attığımız her adımdan vergi alırken, vatandaşımızın cebinden her saniye 10 bin lira çıkar” dedi.

“Vergi ödemek her Türk vatandaşının devlete olan görevidir. Tabi eşit şekilde olmak şartıyla” diyen Tekin, vatandaşın cebinden her saniye çıkan vergileri ise tek tek sıraladı: * Gelir vergisi yani, devletin çalışandan aldığı vergi yaklaşık yüzde 25 (bu vergiyi patron daha çalışana vermeden ödüyor)

* KDV-ÖTV yani tüketimden alınan vergi yaklaşık yüzde 35

* Özel Tüketim Vergisi yoluyla benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt türlerinden hükümet yılda 11 milyar TL kazanıyor. 1 litre benzindeki vergi oranı yüzde 65

* Elektrik tüketiminden hükümet yılda 6 milyar TL vergi topluyor. Ödediğiniz faturanın yüzde 20'si vergi olarak devlete gidiyor.

* Beyaz eşyadan hükümet 4 milyar TL'den fazla vergi topluyor. Aldığınız beyaz eşyanın yüzde 25'i vergi olarak gidiyor.

* Sigaradan devlet yılda 27 milyar TL kazanıyor. Yani toplam vergi içerisinde yüzde 5'e tekabül ediyor. Bir sigaradaki vergi oranı ise yüzde 85

* Alkollü içeceklerden alınan vergi tutarı 8 milyar TL. Alkollü içeceklerin yüzde 50'si devlete vergi olarak gidiyor.

* Hükümet, yılda kiradan 5 milyar TL topluyor

* 100 liralık bir cep telefonu faturasından hükümet 73 liralık kullanım ücretine karşılık aboneden 13 lira KDV, 20 lira Özel İletişim Vergisi alınıyor. Diğer vergi, harç ve fonlar adı altında da aboneye 1 liralık ek maliyet çıkarılıyor. Buna göre, söz konusu faturadaki vergi yükü yüzde 35 buluyor.