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Vergi indirimlerinde yarın son gün

Beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde vergi indirimleri yarın sona eriyor

Vergi indirimlerinde yarın son gün

Beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde vergi indirimleri yarın sona eriyor

29 Eylül 2017 Cuma 14:28
Vergi indirimlerinde yarın son gün
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VERGİ indiriminin bitmesiyle mobilyadaki Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den 18’e, beyaz eşyadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) de sıfırdan yüzde 6.7’ye çıkacak. 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8’e düşürülen KDV oranı da yüzde 18’e çıkacak.

Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan’a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV oranı yüzde 8’e indirilmişti..

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