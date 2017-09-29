Vergi indirimlerinde yarın son gün

VERGİ indiriminin bitmesiyle mobilyadaki Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den 18’e, beyaz eşyadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) de sıfırdan yüzde 6.7’ye çıkacak. 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8’e düşürülen KDV oranı da yüzde 18’e çıkacak.
Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan’a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV oranı yüzde 8’e indirilmişti..
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.