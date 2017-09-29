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Vergi indirimlerinde yarın son gün

Beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerindeki vergi indirimleri yarın sona erecek

Vergi indirimlerinde yarın son gün

Beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerindeki vergi indirimleri yarın sona erecek

29 Eylül 2017 Cuma 13:21
Vergi indirimlerinde yarın son gün
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EDİNİLEN bilgilere göre, sektörlerde vergi indiriminin  bitmesiyle mobilyadaki Katma Değer Vergisi (KDV) yeniden yüzde 8'den 18'e, beyaz  eşyadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) de sıfırdan yüzde 6,7'ye çıkacak. 150  metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da  yüzde 18'e yükselecek.

Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararıyla tapu işlemleri üzerinden binde  20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15  olarak belirlenirken, bu oran ekim ayından itibaren eski haline dönecek.

Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik  tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev  aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV  oranı yüzde 8'e indirilmişti.

Sektördeki olumlu sonuçlar ve bu tedbirlerin devam etmesine ilişkin  taleplerin etkisiyle söz konusu vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e  uzatılmıştı.  Geçen yılın eylül ayında başlayıp 2017 Mart sonunda biten konut  teslimlerinde KDV indiriminde de şubat ayında süre uzatımına gidilmişti.

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada,  ekonomiyi canlandırmak için söz konusu vergi indirimleriyle, sektörlerde oluşan  ivmenin dalga dalga diğer sektörlere de yansıdığını belirterek, "Bu sektörlerde  uyguladığımız geçici vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak  kararımız var. Bunlar 30 Eylül itibarıyla sonlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTVVergi Indirimleri
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