Vergi indirimi sonrası araçlarda ne kadar fiyat düşüşü yaşanacak?

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını söyledi. Buna göre, 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Buna göre 100 bin TL baz fiyat değerindeki bir araçta ÖTV ve KDV indirimi sonrası 17 bin 700 TL fiyat düşüşü yaşanacak.

Vergi İndirimi Sonrası 100 Bin TL'lik Bir Araçta 17 Bin 700 TL Fiyat Düşüşü Yaşanacak

Şu an 24 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, matrahı 70 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL'yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde ödeniyor.