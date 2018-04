'Vergi indirimi 1 taşla 3 kuş vurur'

PALANDÖKEN, "Uzun zamandır akaryakıtta vergi indirimi yapılması gerektiğini söylüyorduk. Beklediğimiz vergi indirimlerinin gündeme gelmesi tüm esnaf camiasını umutlandırdı. Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü arttıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'1 TAŞLA 3 KUŞ VURULMUŞ OLUR'

Ekonomiye yapılan müdahalelerle bir yerin düzeltilirken bir başka yerin bozulabileceği endişesi taşındığını ama akaryakıtta yapılacak vergi indirimlerinin böyle bir sonuç doğurmayacağını vurgulayan Palandöken, "Akaryakıtta vergi indirimi yapılmalı derken maliye bürokrasisi haklı olarak gelir kaybını düşünüyordu. Ancak vergi indirimi her zaman vergi gelirlerinin azalacağı anlamına gelmez. Akaryakıttaki fiyat indirimi vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaların canlanmasını sağlayacak, bu da dolaylı yoldan vergi gelirlerini artıracak. Ancak aynı zamanda ekonomiyi büyütürken enflasyonun da azalmasına neden olacak. Dolayısıyla bir taşla üç kuş vurulmuş olacak. Ticari araçlarda kullanılan akaryakıtın vergisi daha fazla azaltılırsa bunun enflasyondaki etkisi de daha fazla olur. Bunun için beklenen vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.

'VERGİ İNDİRİMİNE İHTİYAÇ VAR'

Geçen yıl beyaz eşyada ve mobilyada yapılan vergi indirimlerinin ekonomiye etkisinin son derece olumlu olduğunu tüm istatistiki verilerde gördüklerini söyleyen Palandöken, şöyle konuştu: "Özellikle elektronik ürünlerde, beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde bir kez daha geçici süreli vergi indirimine ihtiyaç var. Bu indirimleri bazı sektörlerde canlılık sağlamaya çalışmak gibi görmemek gerekir. Bu sektörlerdeki indirim önce bunlara bağlı yan sektörleri, ardından da çarpan etkisiyle diğer tüm sektörleri etkiler. Ayrıca otomotiv sektöründe yapılacak geçici bir vergi indirimi de ekonomide çok büyük bir etki yapacaktır. Vakit kaybetmeden vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmelidir."

'KREDİ KARTLARINIZI ŞİŞİRMEYİN'

Palandöken, yeni bir mevsime daha girmeden özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek ve daha çok alışveriş yapılmasını sağlamak için çılgın ve inandırıcı olmayan aldatıcı kampanyalar yaptığını ileri sürerek konuyla ilgili tüketicilere, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve Ramazan ayına ve bayramına sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin. Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan garaj indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alışveriş yapılmalı. Eğer indirim yapılacaksa, 1 tanesini 3'te 1'i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" dedi.