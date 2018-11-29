Vergi borcu olanlar dikkat! Son gün yarın!

YAPILANDIRILMIŞ vergi, prim ve trafik cezası borcu olanlar için kritik tarih 30 Kasım 2018. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı da bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gerektiği ifade edilerek, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak 2. taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak olup; Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5, oranında indirim yapılacaktır. 7020 Sayılı Kanunun 9. ve 6736 Sayılı Kanunun 11. Taksit ödemelerinin de 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Mükelleflerin muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için ödeme işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği ifade edilmiştir.”