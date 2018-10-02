Vergi borcu ödemesinde süre uzatıldı

Kamuya ait borçlarını yeniden yapılandıranlar için ilk taksit süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.

Vergi borcu ödemesinde süre uzatıldı
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YAPILANDIRILAN kamuya yönelik borçların birinci taksit ödemesinin son ödeme süresi uzatıldı. İlgili kanun kapsamında 1 Ekim olarak belirlenen tarih, 15 Ekim oldu. Süresi içinde ödenen borçlarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90 indirim gerçekleştirilecek.

İLK İKİ TAKSİTİN TAM ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR

İdari para cezalarında da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.

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