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Vekil maaşlarına zam yapıldı! 2020 itibariyle geçerli olacak
Memur maaşlarına yapılan zamlardan milletvekilleri de faydalanacak. 23 bin TL maaş alan vekillerin maaşı 24 bin TL'ye çıkarıldı.
EKONOMİ 31.08.2019, 16:56 Melike Temir
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemine geçişin ardından denetleme ve önerge verme hakları elinden alınan milletvekilleri memur zammından da yararlandı.TBMM'deki vekiller, son memur zammıyla da ayda fazladan yaklaşık bin lira daha kazanacak.
MAAŞLAR 24 BİN TL' YE ÇIKARILDI
Şu an için aylık 23 bin lira kazanan milletvekilleri, ocak ayında gelecek yüzde 4 memur zammıyla birlikte 24 bin lira alacak.Öte yandan genel toplamda bir vekile yılda 293 bin 652 TL maaş ödemesi yapılırken bir yıl boyunca da Meclis'teki 600 milletvekiline 176 milyon lira fazla maaş ödenecek.
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