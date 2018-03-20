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20 Mart Günlük Burç Yorumu

'Vefa borcumuzu ödüyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yer alan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öğrenim durumları gereği yasal zorunluluk olarak hizmetli kadrosuna atanan şehit ve gazi yakınlarının çalışma koşulları ile ilgili 2018/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili değerlendirme yaptı

'Vefa borcumuzu ödüyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yer alan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öğrenim durumları gereği yasal zorunluluk olarak hizmetli kadrosuna atanan şehit ve gazi yakınlarının çalışma koşulları ile ilgili 2018/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili değerlendirme yaptı

20 Mart 2018 Salı 21:08
'Vefa borcumuzu ödüyoruz'
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SARIEROĞLU, genelge hükmü uyarınca 3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında hizmetli kadrosuna atanarak kamu idarelerinde görev ifa eden personellerin büro hizmetlerinde görevlendirilmelerine özen gösterileceğini dile getirdi. 
'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'
"Aziz milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için vatan ve bayrak uğrunda can vererek şehitlik mertebesine ulaşan veya gazi olup geride kalan hayatını travmalarla geçirmek durumunda olan ve her şart altında, 'Vatan sağ olsun' diyebilen kahraman vatan evlatlarının aziz hatıralarına milletçe duyulan saygının bir nişanesi olarak onların emaneti gördüğümüz yakınları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kolaylık sağlanacaktır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını siper eden, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahraman askerlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirmek adına canla başla çabalamak hepimizin asli görevidir" dedi. Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu amaç doğrultusunda şehit ve gazi yakınlarının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yanlarında olmaya, birlikte güçlü bir aile olduğu inancını ebediyete kadar yaşatmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

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Jülide Sarıeroğluçalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıTerörle Mücadele Kanunu
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