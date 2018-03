'Vefa borcumuzu ödüyoruz'

SARIEROĞLU, genelge hükmü uyarınca 3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında hizmetli kadrosuna atanarak kamu idarelerinde görev ifa eden personellerin büro hizmetlerinde görevlendirilmelerine özen gösterileceğini dile getirdi.

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

"Aziz milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için vatan ve bayrak uğrunda can vererek şehitlik mertebesine ulaşan veya gazi olup geride kalan hayatını travmalarla geçirmek durumunda olan ve her şart altında, 'Vatan sağ olsun' diyebilen kahraman vatan evlatlarının aziz hatıralarına milletçe duyulan saygının bir nişanesi olarak onların emaneti gördüğümüz yakınları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kolaylık sağlanacaktır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını siper eden, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahraman askerlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirmek adına canla başla çabalamak hepimizin asli görevidir" dedi. Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu amaç doğrultusunda şehit ve gazi yakınlarının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yanlarında olmaya, birlikte güçlü bir aile olduğu inancını ebediyete kadar yaşatmaya devam edeceğinin de altını çizdi.