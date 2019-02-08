Ve son çağrı yapıldı! 4 ay süreniz var...

MEVZUAT gereği, zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin müşteri isim listesi ise şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde 4 ay süreyle yayımlanıyor.

SİTEDEN KONTROL EDİN

Bu yıl listeler mayıs sonuna kadar bankaların internet sitelerinde yer alacak. Ancak hangi bankada hesabınız olduğunu hatırlamıyorsanız da çözüm var.

TMSF’nin internet sitesi ‘www.tmsf.org.tr’den, Bankalar Birliği’nin sitesi ‘www.tbb.org.tr’den ve Katılım Bankaları Birliği’nin sitesi www.tkbb.org.tr’den de listeler ilan ediliyor.

Böylece tek tek bankaların sitelerine girmeniz gerekmiyor. Sitelerdeki ‘Zamanaşımı sorgusu’ bölümüne girip isim yazmanız yeterli.

KİMLİK YETERLİ

İsminiz listede yer alıyorsa yapmanız gereken çok basit. Buna göre; listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için mayıs sonuna kadar hesabın bulunduğu şubeye kimlik belgesiyle başvurması yeterli. Aksi takdirde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan emanet, alacak ve katılım fonu bakiyeleri TMSF’ye devrediliyor.

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi.