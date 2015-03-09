Ve Merkez`den bir hamle daha!

09 Mart 2015 Pazartesi 10:55
MERKEZ Bankası bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarında değişikliğe gitti. MB’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5’ten yüzde 4,5’e, Euro için yüzde 6,5’ten yüzde 2,5’e indirilmesine karar verilmiştir” denildi.
DOLAR 2.60'A ÇEKİLDİ
Açıklama öncesinde 2.62 seviyesinde bulunan dakikalar içinde 2.60'a kadar geriledi.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 09:58