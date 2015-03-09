Ve Merkez`den bir hamle daha!

MERKEZ Bankası bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarında değişikliğe gitti. MB’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5’ten yüzde 4,5’e, Euro için yüzde 6,5’ten yüzde 2,5’e indirilmesine karar verilmiştir” denildi.

DOLAR 2.60'A ÇEKİLDİ