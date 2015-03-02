Ve Merkez Bankası müdahaleyi yaptı

MERKEZ bankası cuma günü yaptığı açıklamada 40 milyon doların üzerinde günlük döviz satabileceğini açıklamıştı. Başçı'nın Cuma günü görevinin başında olduğunu açıklaması ve ardından döviz satım ihale tutarlarında değişiklik yapan bir adım atması, tarihi zirveyi gören dolar/TL'nin yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirmesini sağlamıştı.

Dolar/TL geçen hafta bu endişelerle 2.5275 seviyesini test etmiş ancak TCMB adımları ve açıklamalarıyla yönünü çevirmişti. Dolar/TL bugün ise güne TSİ 0852'de 2.5114/2.5148 ile Cuma akşamı kapanış seviyelerine yakın başladı.

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