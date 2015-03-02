Ve Merkez Bankası müdahaleyi yaptı

02 Mart 2015 Pazartesi 18:05
MERKEZ bankası cuma günü yaptığı açıklamada 40 milyon doların üzerinde günlük döviz satabileceğini açıklamıştı. Başçı'nın Cuma günü görevinin başında olduğunu açıklaması ve ardından döviz satım ihale tutarlarında değişiklik yapan bir adım atması, tarihi zirveyi gören dolar/TL'nin yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirmesini sağlamıştı.
Dolar/TL geçen hafta bu endişelerle 2.5275 seviyesini test etmiş ancak TCMB adımları ve açıklamalarıyla yönünü çevirmişti. Dolar/TL bugün ise güne TSİ 0852'de 2.5114/2.5148 ile Cuma akşamı kapanış seviyelerine yakın başladı.
ÇAĞIRIP KONUŞACAK
Suudi Arabistan'a giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz politikası nedeniyle eleştirdiği Başçı'nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, Başçı'yı çağırıp konuşacağını söyledi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 17:09