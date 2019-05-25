Ve başladı! Plan hazır...

TEKNOLOJİK imkanların kayıt dışını önlemede kullanılmasının öngörüldüğü plan, 39 eylemden oluşuyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

Ödemeler kartla

Ödemelerin nakit yerine banka kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla kart kullanıcısı ve üye iş yerleri nezdinde avantaj sağlayan düzenlemeler hayata geçirilecek. Kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerde ödemeyle mali belgenin uyumunun sağlanmasına yönelik e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, yeni nesil ve mobil POS gibi elektronik uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Otobüse, maça e-bilet



Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan kartlı taşıma sistemleri ülke çapında yaygınlaştırılacak.



Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığında, spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulaması yaygınlaştırılacak ve belirlenecek etkinliklere zorunluluk getirilecek.



Gayrimenkule çapraz kontrol

Tapu işlemlerinde gerçek bedelle satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla söz konusu işlemler diğer kurumlardan alınan bilgilerle karşılaştırılarak analiz edilecek. Gerçek beyanda bulunulmaması halinde düzeltme yapmaları gerektiği iletişim kanalları vasıtasıyla muhataplarına hatırlatılacak.



Taşınmaz Değerleme Sistemi kapsamında elde edilen veriler ve ekspertiz raporları ilgili kurumlarla paylaşılacak. Gayrimenkul alım satımında Tapu Takas Sistemi yaygınlaştırılacak ve söz konusu sistemin araç alış ve satış işlemlerinde de kullanılması yönünde düzenlemeler yapılacak.



İşçi maaşı bankaya

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanıyla GİB veri tabanından yararlanılarak yapılan risk analizi sonuçlarına göre belirlenen riskli işyerleri nezdinde fiili ve elektronik denetim yürütülecek. Üç ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeyle bu kapsamda elde edilen verilerin analizi yapılacak.