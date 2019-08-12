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Ve anlaşma sağlandı! İşte yeni zam oranları...

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak

EKONOMİ 12.08.2019, 21:25 Enes Subaşı
Ve anlaşma sağlandı! İşte yeni zam oranları...
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile  Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi  Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir  araya geldi.
Bakan Selçuk, müzakere sürecinin son derece demokratik, ortak akıl ve  istişare kültürüne uygun yürütüldüğünü belirterek, "Bizi bu süreçte her şeyden  daha fazla ilgilendiren, elbette kamunun genel faydası oldu. Her zaman olduğu  gibi mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik. Bunları göz önünde  bulundurarak işçi sendikalarımızla uzlaşı ve anlayış içerisinde geçmişteki gibi  hareket ettik. Türkiye'nin son 17 yıldır bu yaklaşım ve hassasiyet sayesinde  bugünkü noktaya geldiğini de bilmemiz gerekir. Türkiye ekonomisi 2002'den  günümüze 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda, ekonomide 9 milyona yakın istihdam  oluşturuldu. Bunlar toplumsal refahımız açısından önemli gelişmeler. Çalışma  hayatımızın ulaştığı seviye ise bunun en net göstergelerinden biri." diye  konuştu.
 
"Kamuda taşerona kadro konusunu yine biz çözdük"
 
Emeğe ve alın terine verdikleri değerin, her zaman için insan odaklı  çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:
 
 "Bizler alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz.  İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusu her zaman önceliklerimiz arasında oldu.  İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi-işveren ortak uzlaşısıyla 2  bin 20 liraya kadar çıkardık. Kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz  çözdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, artık  önümüzde dört yıllık bir kesintisiz icraat dönemi var. Ülke olarak bugün 2023  hedefleri doğrultusunda daha müreffeh, daha güvenli yarınlara doğru ilerlediğimiz  konusunda büyük ümitler taşıyoruz."

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