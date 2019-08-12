Ve anlaşma sağlandı! İşte yeni zam oranları...

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, müzakere sürecinin son derece demokratik, ortak akıl ve istişare kültürüne uygun yürütüldüğünü belirterek, "Bizi bu süreçte her şeyden daha fazla ilgilendiren, elbette kamunun genel faydası oldu. Her zaman olduğu gibi mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik. Bunları göz önünde bulundurarak işçi sendikalarımızla uzlaşı ve anlayış içerisinde geçmişteki gibi hareket ettik. Türkiye'nin son 17 yıldır bu yaklaşım ve hassasiyet sayesinde bugünkü noktaya geldiğini de bilmemiz gerekir. Türkiye ekonomisi 2002'den günümüze 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda, ekonomide 9 milyona yakın istihdam oluşturuldu. Bunlar toplumsal refahımız açısından önemli gelişmeler. Çalışma hayatımızın ulaştığı seviye ise bunun en net göstergelerinden biri." diye konuştu.



"Kamuda taşerona kadro konusunu yine biz çözdük"



Emeğe ve alın terine verdikleri değerin, her zaman için insan odaklı çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bizler alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusu her zaman önceliklerimiz arasında oldu. İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi-işveren ortak uzlaşısıyla 2 bin 20 liraya kadar çıkardık. Kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz çözdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, artık önümüzde dört yıllık bir kesintisiz icraat dönemi var. Ülke olarak bugün 2023 hedefleri doğrultusunda daha müreffeh, daha güvenli yarınlara doğru ilerlediğimiz konusunda büyük ümitler taşıyoruz."