ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 6’ncı Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK) Türkiye rüzgar piyasasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin 15 yıllık büyüme hikayesinde enerji sektörünün aslan payına sahip olduğunu ifade eden Albayrak, enerji alanında bir üst lige çıkmak için hedeflerin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Son 2 yılda, sadece 2016’da devreye giren yeni kapasitenin yüzde 55’ini, 2017’de de şu ana kadar yüzde 64’ünü yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

“Yerli ve yenilenebilir desteğimiz bu çerçevede devam edecek. Rüzgarda geçtiğimiz yıl kurulumda Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci olduk. Bu yıl, bu rakamları hem güneş hem rüzgarda zorlayacağız, hatta geçeceğiz. Asgari 10 bin megavat güneş, 10 bin megavat rüzgar yatırımıyla Türkiye’nin enerji portföyünün çeşitlendirilebilmesi noktasında dengeyi sağlıklı kurmak için adımları attık. Günün ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki YEKDEM 2020’de sona eriyor. Devam edecek misiniz diye soruluyor. Birinci ağızdan söylüyorum; ‘Hayır devam etmeyeceğiz.’ YEKDEM o günün koşullarında ciddi bir katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA’yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz.”

Gelecek yıl sürpriz adımlarla rüzgarda YEKA’ların devam edeceğini açıklayan Albayrak, “Güneşte dünyanın en büyük ihalesini yaptık. Rüzgarda da güneşte de seneye farklı sürpriz adımlarla devam edeceğiz. Büyüme ve gelişme anlamında piyasayı şaşırtmaya ve ‘Vay be!’ dedirtmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dengeli portföy

BAKAN Berat Albayrak, bazı çevrelerin kurulu gücün tamamının rüzgar ve güneş olması gerektiğine dair söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Farklı alanlar üzerindeki üretimi inceliyoruz. Baz yükünden, arz güvenliğine dengeli bir şekilde portföyü yönetmek, kullanmak durumundayız. Önceliğimiz enerjide de dışa bağımlılığı düşürmekse yerli kaynakların kullanımında yüzde 30’lardan 40’lara 50’lere çıkıyoruz. Hedef üçte ikiyse yerli ve yenilenebilir altyapıyı geliştirirken bu çerçevede özellikle bu açıdan hepsinden maksimum düzeyde faydalanmamız lazım. Güneşten kömüre, nükleer enerji kaynaklarına ve tabi ki doğalgaza kadar. Tüm bu çerçevede enerjide dışa bağımlılığın minimize edilmesi için önemli bir atılım olacak ve bu çerçevede devam edeceğiz.”

Albayrak, rüzgarda bekleyen kapasitelerle ilgili olarak Kasım-Aralık gibi adım atılacağını belirterek, “Bu kapasitelerle ilgili süreci de bu yıl bitmeden tamamlayıp sektörün önünü hızlıca açarak 2018’e net ve somut bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

Nabucco tarih oldu TANAP açılıyor

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının 2006’da devreye alındığını hatırlatan Albayrak, “Nabucco diyerek AB’nin hikayelerini anlatarak netice alamadığı tarihi projeyi rafta bırakıp, dünya enerji piyasalarında tarihi adım olan TANAP’ı gerçekleştirdik. Seneye yıl ortasında açılıyor. Bu yılbaşı ilk test gazını basmaya başlıyoruz. Son olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, modern demir İpek Yolu’nun açılışı var. Kimse kusura bakmasın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.