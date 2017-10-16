Vatandaştan büyük destek! 10 günde yastık altından servet çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki altınları çıkarın" çağrısı karşılık buldu. Ziraat Bankası'nın 330 şube aracılığıyla başlattığı 10 günlük talep toplama işlemi tamamlandı. İlk etapta 3 binden fazla vatandaş yastık altındaki yarım ton altınını sisteme kazandırdı. Ziraat Bankası'nın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

100 MİLYAR DOLARLIK STOK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Tahminlere göre 100 milyar doları bulan bir altın stoku var. Bu yastık altında bir yerlerde atıl duruyor. Getirin bunu sisteme koyun hem siz hem ekonomi kazansın diyoruz" dedi. Şimşek, dünyada eşi benzeri görülmeyen cömertlikte bir model ortaya koyduklarını belirterek, "Vatandaşa BES'te olduğu gibi tasarruf et üstüne para verelim diyoruz. Şimdi altını da ekonomiye kazandırmak için, atıl olmaktan çıkarmak, kaynak çeşitliliğini artırmak için Hazine olarak maliyetlere katlanacağız. Bankacılık sektörünün kredi mevduat oranı yüzde 120, TL cinsinden yüzde 150'nin üzerinde. Bankacılığı dışa muhtaç olmaktan çıkaralım, atıl kaynakları ekonomiye kazandıralım. Yatırımcı alıp üretim yapsın, ihracat yapılsın. Çarkların daha hızlı dönmesi için tasarruf imkânlarının artması, kaynak sorununun çözümü için maliyetlere katlanacağız" diye konuştu.

ANADOLU'DAN BÜYÜK İLGİ

Ziraat Bankası, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası 2-27 Ekim arasında 81 ilde 4 ayrı etap halinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 9-13 Ekim arasını kapsayan ikinci etap talep toplama işlemleri de sürüyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek koordinasyonunda yürütülen kampanyaya başta Anadolu olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gelen talep miktarı ve yatırımcı sayısını da artıyor. Hazine'nin verdiği bilgiye göre şu ana kadar 3 binin üzerinde vatandaş yarım ton üzerinde yastık altı altını sisteme kazandırdı. İlk 10 günde gelen talepler vatandaşların altın tahvili kadar altına dayalı kira sertifikasına da yüksek talepte bulunduğunu gösteriyor.

2 BİN 200 TON ALTIN

Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğu, bu potansiyel büyüklüğün 300 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Hazine tarafından yürütülen proje bugüne kadar atıl bekleyen bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Altınını devlet güvencesinde değerlendirmek isteyenler, evlerinde, kasalarında sakladığı altını Ziraat Bankası şubelerine götürüyor. Teslim sırasında ister verdikleri altın karşılığında altın tahvili talep edebiliyor. Faiz hassasiyeti olanlar da altına dayalı kira sertifikası alabiliyor. Ek getiriler de Ziraat Bankası'nda vatandaşlar adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak.