Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106811
ALTIN
152.650
DOLAR
3.6383
STERLİN
4.8400
EURO
4.2909
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Vatandaştan büyük destek! 10 günde yastık altından servet çıktı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için çıkarılan tahvile 10 günde yarım tonluk talep geldi. 3 bin vatandaş altınlarını sisteme kazandırdı

Vatandaştan büyük destek! 10 günde yastık altından servet çıktı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için çıkarılan tahvile 10 günde yarım tonluk talep geldi. 3 bin vatandaş altınlarını sisteme kazandırdı

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:09
Vatandaştan büyük destek! 10 günde yastık altından servet çıktı
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki altınları çıkarın" çağrısı karşılık buldu.  Ziraat Bankası'nın 330 şube aracılığıyla başlattığı 10 günlük talep toplama işlemi tamamlandı. İlk etapta 3 binden fazla vatandaş yastık altındaki yarım ton altınını sisteme kazandırdı.  Ziraat Bankası'nın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

100 MİLYAR DOLARLIK STOK

Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Tahminlere göre 100 milyar doları bulan bir altın stoku var. Bu yastık altında bir yerlerde atıl duruyor. Getirin bunu sisteme koyun hem siz hem ekonomi kazansın diyoruz" dedi. Şimşek, dünyada eşi benzeri görülmeyen cömertlikte bir model ortaya koyduklarını belirterek, "Vatandaşa BES'te olduğu gibi tasarruf et üstüne para verelim diyoruz. Şimdi altını da ekonomiye kazandırmak için, atıl olmaktan çıkarmak, kaynak çeşitliliğini artırmak için Hazine olarak maliyetlere katlanacağız. Bankacılık sektörünün kredi mevduat oranı yüzde 120, TL cinsinden yüzde 150'nin üzerinde. Bankacılığı dışa muhtaç olmaktan çıkaralım, atıl kaynakları ekonomiye kazandıralım. Yatırımcı alıp üretim yapsın, ihracat yapılsın. Çarkların daha hızlı dönmesi için tasarruf imkânlarının artması, kaynak sorununun çözümü için maliyetlere katlanacağız" diye konuştu.

ANADOLU'DAN BÜYÜK İLGİ

Ziraat Bankası, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası 2-27 Ekim arasında 81 ilde 4 ayrı etap halinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 9-13 Ekim arasını kapsayan ikinci etap talep toplama işlemleri de sürüyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek koordinasyonunda yürütülen kampanyaya başta Anadolu olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gelen talep miktarı ve yatırımcı sayısını da artıyor. Hazine'nin verdiği bilgiye göre şu ana kadar 3 binin üzerinde vatandaş yarım ton üzerinde yastık altı altını sisteme kazandırdı. İlk 10 günde gelen talepler vatandaşların altın tahvili kadar altına dayalı kira sertifikasına da yüksek talepte bulunduğunu gösteriyor.

2 BİN 200 TON ALTIN

Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğu, bu potansiyel büyüklüğün 300 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Hazine tarafından yürütülen proje bugüne kadar atıl bekleyen bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Altınını devlet güvencesinde değerlendirmek isteyenler, evlerinde, kasalarında sakladığı altını  Ziraat Bankası şubelerine götürüyor. Teslim sırasında ister verdikleri altın karşılığında altın tahvili talep edebiliyor. Faiz hassasiyeti olanlar da altına dayalı kira sertifikası alabiliyor. Ek getiriler de  Ziraat Bankası'nda vatandaşlar adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTürkiye CumhuriyetiZiraat BankasıTayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile Bakanlığı'ndan 3 bin 200 gence istihdam! İşte tüm detaylar
Aile Bakanlığı'ndan 3 bin 200 gence istihdam! İşte tüm detaylar
Merkez Bankası enflasyon için tarih verdi! Kademeli olarak düşecek
Merkez Bankası enflasyon için tarih verdi! Kademeli olarak düşecek
İlaç fiyatlarında değişiklik yok
İlaç fiyatlarında değişiklik yok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim