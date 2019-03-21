Vatandaşlar dolar almaya devam ediyor

Vatandaş 15 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyar 156 milyon dolar alarak seçim öncesi dolar hesaplarındaki miktarı 61 milyar doların üzerine taşıdı.

Vatandaşlar dolar almaya devam ediyor
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MERKEZ Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni yayımladı. Yurt içinde yerleşik kişilerin dolar mevduatları 59 milyar 856 milyon dolardan, 61 milyar 12 milyon dolara yükseldi. Vatandaşlar 15 Mart ile biten haftada 1 milyar 156 milyon dolar aldı. 5 Ekim 2018 haftasından bu yana vatandaş 23 haftadır üst üste döviz aldı. Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin euro hesapları da yükseldi. 15 Mart ile biten haftada vatandaşlar 305 milyon dolar değerinde euro aldı. 

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