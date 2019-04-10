Vatandaşın borcu 1 milyar lira arttı

CHP'nin hazırladığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Raporu'na göre, tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak-29 Mart 2019 tarihleri arasında 1 milyar liraya yakın artarak 519 milyar lira oldu. Bu borcun 416.2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 102.8 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 1.4 milyar lira daha artarak 22 Mart itibarıyla 20.1 milyar lira oldu. Bankalardaki (bankalararası mevduat hariç) toplam mevduat 161 milyar lira (yüzde 7.9) artarak 2 trilyon 205 milyar liraya yükseldi.

DOLARİZASYON ARTIYOR

Bu dönemde TL cinsinden mevduatlar 29.6 milyar lira azalarak 1 trilyon 21 milyar liraya gerilerken, döviz cinsinden mevduatlar ise 170 milyar lira artarak 1 trilyon 184 milyar liraya (211.7 milyar dolara) çıktı. Döviz mevduatlarında dolar cinsinden artış ise 22.3 milyar dolar oldu. Mevduattaki dolarizasyon oranı ise yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu.

BATIK KREDİLER 106 MİLYAR

Bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) aynı dönemde 121 milyar lira (yüzde 5.1) arttı ve 2 trilyon 513 milyar lira oldu. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 12.5 milyar lira (yüzde 13.3) artarak 29 Mart itibarıyla 106.1 milyar liraya yükseldi.