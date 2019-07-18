Vatandaşı üzen gelişme! Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) 2019 Temmuz ayı elektrik ve doğal gaz fiyatları raporunu açıkladı. Rapora göre, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte elektrik fiyatları son 1,5 yılda yüzde 50-98,2 oranında arttı. MMO Başkanı Yunus Yener, "Siyasal iktidarın izlediği toplum çıkarlarını değil, özel şirketleri kollayan politikalar nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yeni zamlar gündemdedir" diye konuştu.

1 TEMMUZ'DA FİYATLAR ARTTI

2019 başında doğal gaz satış fiyatlarında, konutlara ve küçük sanayi kuruluşlarına yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde 88 indirim yapılmıştı. Ancak seçimlerden hemen sonra 1 Temmuz'da elektrik üretimi için satılan doğal gazın fiyatı yüzde 6,45 oranında artırıldı. Raporda "Konut tüketici fiyatlarına uygulanan sübvansiyonu gözardı etmeksizin, konut abonelerinin en çok olduğu kentlerde, indirim sonrasında dahi fiyatların 2017 sonuna göre yüzde 18,5- 29,13 oranında artmış olduğu görüldü" denildi.