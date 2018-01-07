Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Vatandaşı tuzağa böyle çekiyorlar! Bu numaralara dikkat

Bankaların telefon numaralarını ve SMS formatlarını dahi kopyalamaya başlayan dolandırıcılar neler yapıyor, neler söylüyor

Vatandaşı tuzağa böyle çekiyorlar! Bu numaralara dikkat

Bankaların telefon numaralarını ve SMS formatlarını dahi kopyalamaya başlayan dolandırıcılar neler yapıyor, neler söylüyor

07 Ocak 2018 Pazar 19:15
Vatandaşı tuzağa böyle çekiyorlar! Bu numaralara dikkat
banner404

NUMARLARININ başına +1 ekleyen sahtekarlar bu yöntemle vatandaşların hesabını boşaltıyor.

Öyle ki bankalar ne denli dolandırıcılıklara karşı ciddi önlemler alıyor olsa da dolandırıcılar da paralelinde kendilerini geliştiriyorlar.

Son zamanlarda geliştirilen taktikler ile neredeyse banka çalışanları bile duruma inanacak vaziyete geldiler.

    DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

    Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
    Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

    Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
    iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
    İyi Seyirler.

    banner355
    Anahtar Kelimeler:
    SmsTuzak
    Yorumlar
    Avatar
    Adınız
    Yorum Gönder
    Kalan Karakter:
    Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
    Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
    İlgili Haberler
    Devletten gençlere müjde: Günlük cep harçlığı verilecek
    Devletten gençlere müjde: Günlük cep harçlığı verilecek
    Memurlar yemek ücretini protesto etti
    Memurlar yemek ücretini protesto etti
    Dikkat! Elektrik ve doğal gaz faturaları değişiyor
    Dikkat! Elektrik ve doğal gaz faturaları değişiyor

    banner470

    banner452

    banner457

    banner449

    English Russian

    banner472

    banner381

    banner344

    banner386

    banner349

    Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

      Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

      +90 242 250 50 50

      © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

      Künye İletişim Sitene Ekle
      Yazılım: TE Bilişim