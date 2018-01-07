Vatandaşı tuzağa böyle çekiyorlar! Bu numaralara dikkat

NUMARLARININ başına +1 ekleyen sahtekarlar bu yöntemle vatandaşların hesabını boşaltıyor.

Öyle ki bankalar ne denli dolandırıcılıklara karşı ciddi önlemler alıyor olsa da dolandırıcılar da paralelinde kendilerini geliştiriyorlar.

Son zamanlarda geliştirilen taktikler ile neredeyse banka çalışanları bile duruma inanacak vaziyete geldiler.