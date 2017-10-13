Vatandaşı sevindiren haber! Vergi indirimi geliyor

KAMUOYUNDA 'torba tasarı' olarak bilinen tasarının Meclis maratonu sürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen tasarının önceki gün 22 maddesi daha kabul edilirken, gözler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılacak artışa çevrildi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dün, "Yeni oran komisyonda netleşecek. Kesin düşecek" dedi. Tasarı, vatandaşı ilgilendiren pek çok düzenleme de içeriyor.

Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak üzere tavan uygulaması geliyor. 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu yılki değerin yüzde 50'sini geçemeyecek.

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 oluyor. Bu yıl vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılıyor. İlamsız takiplerdeki mal beyanı süresi de 7 günden 15 güne çıkıyor.

