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Vatandaşı rahatlatacak gelişme! BDDK'dan altın alacaklara müjde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kart ile altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e çıkardı.

EKONOMİ 25.10.2019, 12:07
Vatandaşı rahatlatacak gelişme! BDDK'dan altın alacaklara müjde
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ALTINDA taksit sayısına yeni düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kart ile altın alacaklara yönelik taksit sayısı 4'ten 6'ya yükseltti.

BDDK'dan şu açıklama yapıldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncımaddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu #BDDK #altın #Taksit sayısı
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